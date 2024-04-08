“احفظوها علي”.. نبوءة محمود الحسنات عن أبو عبيدة والمقاومة تلقى تفاعلا (فيديو)

وطن – في نبرة تفاؤل تعكس إرادة الشعب الفلسطيني وإيمانه بحتمية النصر قال الداعية الفلسطيني “محمود الحسنات” في كلمة له، إن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة “سيخرج قريبا في شوارع غزة ويلقي خطاب النصر من ميدان فلسطين وسيخرج أسرانا كلهم بإذن الله”.

وصرح محمود الحسنات بما اعتبره نبوءة بشأن المقاومة ومستقبلها في غزة، وطالب جمهوره بأن يسجلوا عليه هذا ويحفظوه، معبرا عن يقينه بتحقق ما توقعه قريبا.

وقال “الحسنات” ـ الداعية الفلسطيني الشهير المقيم في تركيا ـ في مقطع فيديو نشره على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي “احفظوها عني.. انا هذا الرجل الذي ولد في أزقة وشوارع غزة، أقول لكم أن أبا عبيدة قريباً وبإذن الله سيخرج في شوارع غزة وفي ميدان فلسطين الذي وقفت عليه دبابات العدو.”

الداعية الفلسطيني محمود الحسنات: سيخرج أبو عبيدة قريبا في شوارع غزة ويلقي خطاب النصر من ميدان فلسطين وسيخرج اسرانا كلهم بإذن الله pic.twitter.com/9tWNlKVEQb — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) April 8, 2024

مضيفاً أن أبو عبيدة سيعلن النصر وسيخرج أسرانا كلهم بإذن الله سبحانه وتعالى واستدرك بنبرة تحد :” ليخسأ الصهاينة ويخسأ نتنياهو ومعه صهاينة العرب”.

وختم :”غزة ستبقى شوكة في حلوقكم”.

أقصر خطبة للحسنات

وكان الشيخ الغزي “محمود الحسنات” لخص منذ أيام ما يجري في، خطبة الجمعة، بأحد مساجد تركيا حيث يقيم منذ سنوات بكلمات موجزة لأنه لم يعد للكلام من معنى أو تأثير.

وقال الحسنات في خطبته الاستثنائية حسبما ذكر على حساباته بمواقع التواصل: “إذا كان أكثر من ٣٠ ألف شهيد و٧٠ ألف جريح ومليوني مشرد لم يستطيعوا إيقاظ الأمة.. فما لكلماتي أن تفعل؟! .. أقم الصلاة.”

وبهذه الخطبة يكون الشيخ محمود الحسنات قد قدم أقصر خطبة في تاريخ العالم الإسلامي، موجها اللوم فيها للأمة الإسلامية على سباتها العميق الذي أصبحت تغط فيه وتبلد ضمائرهم تجاه الحرب في غزة.