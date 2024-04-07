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هذا هو بديل ليفاندوفسكي الذي يريده برشلونة

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بديل ليفاندوفسكي الذي يريده برشلونة هو نيكو ويليامز، مهاجم أتلتيك بلباو

وطن – يدرس نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع مهاجم جديد، بديل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي تعاقده مع “البارسا”  نهاية الموسم المقبل، ومن المحتمل ألا يتم تجديد عقده، حيث سيصل وقتها عامه الــ37.

بديل ليفاندوفسكي 

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن برشلونة مهتم بضم الإسباني نيكو ويليامز، مهاجم أتلتيك بلباو بديلاً لـ”ليفاندوفسكي“.

نيكو ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو
نيكو ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو

وأضافت الصحيفة أن اهتمام البارسا بويليامز لم ينته، رغم تجديد عقده مع بيلباو حتى صيف 2027.

ويعرف برشلونة جيدا مدى حماس اللاعب للانتقال إلى صفوفه، وسيعتمد على هذه النقطة في التفاوض معه. وفق ما نقل موقع “كورة

ويملك ويليامز شرطا جزائيا في عقده بقيمة 50 مليون يورو، وينوي النادي الكتالوني التقدم بعرض لضمه، بعد تعديل أوضاعه الاقتصادية.

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

وساهم ويليامز بقوة مع بيلباو، أمس السبت، في تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على ريال مايوركا بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

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بديل ليفاندوفسكي الذي يريده برشلونة هو نيكو ويليامز، مهاجم أتلتيك بلباو

هذا هو بديل ليفاندوفسكي الذي يريده برشلونة

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