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“تأهبوا” .. راصد الزلازل الهولندي يثير الفزع ويحدد هذه الأيام لوقوع زلزال!

بقلم
راصد الزلازل المثير للجدل الهولندي فرانك هوغربيتس

وطن – أطلق راصد الزلازل المثير للجدل الهولندي فرانك هوغربيتس، تحذيراً عن زلزال وشيك، محدداً تاريخ 11 – 13 من نيسان/ابريل الجاري، دون أن يحدد المنطقة التي ستتعرض للزلزال.

ونشر الخبير الهولندي عبر حسابه في “إكس”، تحذيراً صادراً من معهد يرأسه حول أبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي بشأن وقوع زلزال كبير في الأيام القليلة المقبلة.

تأهبوا من 11 إلى 13 إبريل

وعلق راصد الزلازل الهولندي قائلاً: “تأهبوا من 11 إلى 13 إبريل”.

ووفقاً لتحذير المعهد المتخصص فإنه يمكن أن يؤدي التقارب القريب لأربعة اقترانات كوكبية في الفترة من 9 إلى 11 إبريل إلى حدوث نشاط زلزالي كبير في الفترة من 11 إلى 13 إبريل تقريبا.

ويرأس الهولندي فرانك هوغربيتس هيئة “استبيان هندسة النظام الشمسي” SSGEOS – Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.

وقبل الزلزال الذي هز تايوان الجمعة 5/4/2024، وبلغت قوته 7.4 درجة بحسب مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات، وتدمير المباني، نشر خبير الزلازل الهولندي تغريدتين على حسابه في موقع إكس، أشار لواحدة منها إلى توقعاته بحدوث زلزال كبير.

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