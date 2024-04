“تأهبوا” .. راصد الزلازل الهولندي يثير الفزع ويحدد هذه الأيام لوقوع زلزال!

وطن – أطلق راصد الزلازل المثير للجدل الهولندي فرانك هوغربيتس، تحذيراً عن زلزال وشيك، محدداً تاريخ 11 – 13 من نيسان/ابريل الجاري، دون أن يحدد المنطقة التي ستتعرض للزلزال.

ونشر الخبير الهولندي عبر حسابه في “إكس”، تحذيراً صادراً من معهد يرأسه حول أبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي بشأن وقوع زلزال كبير في الأيام القليلة المقبلة.

وعلق راصد الزلازل الهولندي قائلاً: “تأهبوا من 11 إلى 13 إبريل”.

Be on extra alert from approximately 11 to 13 April. https://t.co/SvmDWFb6iU

