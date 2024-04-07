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بعد أزمة السعودية.. لماذا انسحب فنربخشة من نهائي السوبر أمام غلطة سراي؟ (فيديو)

بقلم
بعد أزمة السعودية.. انسحاب فنربخشة من نهائي السوبر أمام غلطة سراي

وطن – بثت وسائل إعلام تركية ومنصات التواصل الاجتماعي فيديوهات ومقاطع مصورة تظهر لحظة انسحاب نادي “فنربخشة” التركي من مباراة فريقهم ضد غلطة سراي، بعد أزمة شهيرة في السعودية تأجلت بسببها المباراة ضمن منافسات كأس السوبر التركي.

وأظهر المقطع لحظة انسحاب اللاعبين بعد لحظات قليلة من بداية المباراة التي أقيمت في ولاية أورفا بعد تأجيلها وإلغائها من السعودية بسبب أزمة شهيرة لرفع أعلام وصور مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وجاء الانسحاب مباشرة بعد هدف لاعب نادي غلطة سراي التركي ماورود إيكاردي، ليتساءل الآلاف عن سبب الخطوة المثيرة للجدل بين الرواد العرب والأتراك على حد سواء.

سبب انسحاب نادي فنربخشة من مباراة غلطة سراي

وبحثت (وطن) بشكل متعمق عن سبب انسحاب لاعبي نادي فنربخشة بعد الهدف الذي سجله الأرجنتيني ماورو إيكاردي، والذي جاء في وقت مبكر من نهائي كأس السوبر التركي.

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وأظهر الفيديو انسحاباً مفاجئاً من اللاعبين دون اعتراض على الحكم أو ما شابه ليزيد الاستغراب من جماهير فنربخشة أنفسهم.

ووفق ما نقله موقع “haberler” التركي وترجمه (وطن)، فإن الانسحاب جاء بتعليمات من اللجنة الفنية لنادي فنربخشة بسبب خلافات أعقبت مباراة طرابزون سبور والشغب الذي حصل ولعب النادي بألوان غير ألوانه الأساسية الأصفر والأزرق.

 

هل يتعرض فنربخشة لعقوبات بسبب الانسحاب؟

وأكد المصدر أن نادي فنربخشة قدم طلباً للعب بألوانه الرئيسية لكن طلبه قوبل بالرفض، ورغم ذلك بدأ اللعب بالمباراة ثم انسحب منها ولا يفهم سبب قبوله البدء بالمباراة والانسحاب وقد يرجع ذلك إلى إمكانية تعرضه لغرامات مالية في حال عدم المشاركة بالمباراة.

ولا يعلم ما إذا كان الفريق سيتعرض لعقوبات بسبب الانسحاب أم سيتم الاكتفاء بخسارته وتتويج غلطة سراي الذي توج بالكأس بعد تأجيل وجدل سابق في السعودية.

وتمر الكرة التركية بحالة من التخبط والفوضى بعد أحداث شغبة ماضية في مباراة طرابزون سبور وعقوبات من الاتحاد التركي جراء ذلك، وسبقها تأجيل مباراة كأس السوبر من السعودية وإلغاء إقامتها هناك بسبب اعتراضات وتعنت من سلطات محمد بن سلمان.

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