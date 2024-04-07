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إمام عراقي يسقط مغشيا عليه من شدة التأثر أثناء الدعاء لغزة (فيديو)

بقلم
إمام عراقي يسقط مغشيا عليه من شدة التأثر أثناء الدعاء لغزة

وطن – وثق مقطع فيديو تداوله عراقيون لحظة إغماء تعرض له إمام “جامع الحق” في العراق بالموصل، في ليلة الـ27 من رمضان 1445هـ، خلال الدعاء لأهل غزة حيث انهار مغشياً عليه من شدة التأثر.

وكان الإمام يدعو قائلاً بصلاة التراويح “يا إلهنا انصر عبادك المستضعفين في غزة”. وتابع “اللهم انصر عبادك المحاصرين في غزة قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت”، وأضاف بنبرة باكية:” اللهم أنت المجيب وهم المضطرون”.

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واستدرك: “اللهم أرفع عنهم البلاء وأنزل عليهم السكينة”، وبدا الإمام في غاية التأثر وهو يقول: “اللهم انتقم للدماء التي أُهرقت وللنفوس التي أزهقت وللأعراض التي انتهكت”.

وحينما قال “اللهم إنهم ضعفاء” بدا وهو يتهاوى على الأرض وسط المصلين، ليسقط مغشيا عليه لشدة تأثره وخشوعه أثناء الدعاء لأهل غزة.

ما تسبب بربكة داخل المسجد حيث انقطع صوت الإمام فجأة، وتقدم أحد المصلين خلف الإمام بالصف الأول لإنقاذ الموقف والقيام مكان الإمام لإكمال الصلاة.

فيما هرع مصلون آخرون للإمام لإنقاذه ومعرفة ماذا حل به.

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وفي اليوم الـ 184 للحرب على غزة يواصل الاحتلال عدوانه على القطاع المحاصر والمستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا.

ما أدى لاستشهاد 33137 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75815 آخرين حتى الآن، في حصيلة غير نهائية، فيما تتواجد المئات من جثث الضحايا تحت الأنقاض ولا يمكن لأطقم الدفاع المدني الوصول لها حتى الآن.

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