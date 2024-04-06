ظهور محمد السادس في ليلة القدر يقطع التكهنات بشأن وضعه الصحي (فيديو)

وطن – شارك الملك المغربي محمد السادس، السبت، الاحتفال بليلة القدر المباركة في مسجد والده الحسن الثاني، الأمر الذي قطع التكهنات بشأن وضعه الصحي وغيابه عن الظهور الرسمي.

ويأتي ذلك بعد أن استأنف ملك المغرب في الآونة الأخيرة أنشطة مكثفة بعد غياب مطوّل خارج المملكة أثار تساؤلات وسائل إعلام أجنبية، وبدت عودته إلى الواجهة بزخم بمثابة ردّ عليها.

📸 ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، مساء اليوم السبت بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة.#المغرب pic.twitter.com/DrFsW2ftSc — 2M.ma (@2MInteractive) April 6, 2024

وكانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أعلنت أن الملك محمد السادس سيترأس، مساء السبت، حفل إحياء ليلة القدر المباركة بمسجد الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء.

ووثقت مقاطع بثها الإعلام المغربي وصول الملك محمد السادس إلى مسجد الحسن الثاني، بطريقة استعراضية حيث بدت العديد من السيارات الرئاسية وظهر عناصر الحراسة فوقها.

وما إن توقفت السيارات حتى هرع الحراس ليؤمنوا الحماية لملكهم الذي بدا وهو يخرج من إحدى السيارات وسط أهازيج وعبارات ترحيب من المغاربة، الذين اضطفوا على جانبي الطريق.

وبدا الملك محمد السادس بصحة جيدة ومظهر يوحي بتحسن وضعه الصحي بشكل لافت، وهو يمشي ببطىء وخلفه ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاى رشيد.

وأظهر مشهد محمد السادس وهو يتوقف للإنحناء للمرحبين به قبل أن يكمل مسيره.

مشاهد من صلاة التراويح في مسجد الحسن الثاني إحياء لليلة القدر بحضور الملك#الملك_محمد_السادس #الدار_البيضاء #ليلة_القدر pic.twitter.com/zHqtqsV004 — Hespress هسبريس (@hespress) April 6, 2024

صحة محمد السادس

واستقطبت صحة الملك في الأعوام الأخيرة اهتماما، وأثارت تكهنات داخل المغرب وخارجه.

وكان محمد السادس أجرى عملية جراحية ناجحة في القلب في مصحة القصر الملكي بالرباط، في يونيو من عام 2020، بعد عملية مماثلة بباريس في فبراير عام 2018.

وفي منتصف أيار/مايو الماضي بدا العاهل المغربي نحيفا أثناء ترؤسه حفل تقديم نموذج أول سيارة مغربية الصنع في القصر الملكي بالرباط، من دون أن يعرف سبب نحافته.

وتولى الملك محمد السادس العرش، في يوليو 1999، بعد وفاة والده الحسن الثاني.