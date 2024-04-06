السيسي أسند ملف إسرائيل لنجله “شريك العرجاني” وتهميش غير مسبوق لعباس كامل.. ماذا يحدث داخل أروقة المخابرات؟

وطن – تنامى نفوذ نجل الرئيس المصري محمود السيسي على حساب “عباس كامل” الرجل الذي لطالما اعتبر كاتم أسرار أبيه ورفيق دربه.

ولفت تقرير لمنصة “رصد ” المعارضة إلى أن السيسي الابن أصبح المتحكم الفعلي في المخابرات العامة، وسط تهميش غير مسبوق لعباس كامل الذي يرأس الجهاز صورياً.

وأضاف التقرير أن “عباس كامل لم يعد يحكم سوى مكتبه الصغير داخل جهاز المخابرات ، بينما أصبح محمود السيسي هو الآمر الناهي وهو صاحب السلطة والنفوذ المطلق داخل الجهاز.”

وسط تهميش غير مسبوق لعباس كامل.. ماذا يفعل محمود السيسي داخل أروقة المخابرات العامة؟ pic.twitter.com/9Ik0xOJ8pG — شبكة رصد (@RassdNewsN) April 6, 2024

وامتد نفوذ نجل السيسي إلى جميع أذرع الجهاز وأصبح المسؤول عن التواصل المباشر مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للدولة، كما أصبحت له الكلمة الأولى والأخيرة داخل الجهاز.

وتابع التقرير المصور أن عبد الفتاح السيسي أسند لابنه مسؤولية “ملف إسرائيل” داخل جهاز المخابرات.

ويعد محمود السيسي صاحب الفضل-بحسب المصدر- في النفوذ الذي يحظى به رجل الأعمال السيناوي “ابراهيم العرجاني”.

كما يقف محمود وراء الإتاوات التي تُفرض على الفلسطينيين مقابل الدخول إلى مصر أو العلاج للخروج من غزة عبر معبر رفح.

ضوء أخضر

وكان الإعلامي المعارض “أسامة جاويش” قال في مداخلة إعلامية أن ابراهيم العرجاني وشركة “هلا” أخذ ضوءاً أخضرا من جهة سيادية، ليتكشف الأمر بأن من يدعمه هو محمود عبد الفتاح السيسي العميد في جهاز المخابرات العامة، وهو شريك مباشر لابراهيم العرجاني في هذه الشركة.

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مخاوف وشكوك

ومحمود ليس الوحيد من أبناء السيسي في المخابرات العامة إذ سبق أن عين ابنه حسين فيه فور سيطرته على الحكم، ويبدو أن خوف السيسي وشكوكه الدائمة بمن حوله دفعه للاستعانة بنجليه من أجل السيطرة على جهاز المخابرات العامة.

وذلك فضلاً عن الاستعانة بابنه مصطفى داخل جهاز الرقابة الإدارية، رغم ادعائه بأنه لا يحب الواسطة والمحسوبيات ويعتبرها تدخلاً غير مقبول، حسب زعمه.