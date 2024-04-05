“أرعبهم ودفعهم للهرب”.. فرس النهر يثبت للأسود من هو الزعيم الحقيقي للغابة “فيديو”

وطن – انتشر مقطع مصور في منصات التواصل أظهر فرس النهر الذي وفق متابعين أثبت للأسود من هو الزعيم الحقيقي للغابة بعدما هرب منه مجموعة أسود رغم كثرة عددهم ورغم كونهم في الواقع أقوى منه.

وأظهرت اللقطات مجموعة أسود تحاول التسلل إلى منطقة فرس النهر العملاق الذي انتفض بشكل مفاجئ ودفعهم للخوف والهرب منه.

فرس النهر يرعب الأسود

ونشرت صفحة Wild Tings‎‏ الفيديو على منصة فيسبوك وعلقت عليها: “اعتقدت هذه الأسود أن فرس النهر كان سيستسلم لها لكنه كان مستعداً وأظهر لهم من هو الزعيم الحقيقي”.

ولا يعرف بدقة تاريخ الفيديو لكن الصفحة التي شاركت الفيديو نشرته بتاريخ 15 مارس 2024 وتم تداوله بشكل واسع ضمن منصات التواصل.

وفرس النهر حيوان شبه مائي يعيش في البحيرات والأنهار ويتواجد بشكل خاص ضمن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وقد امتد موطنه في السابق عبر وادي النيل وصولاً إلى فلسطين والأردن شمالاً.

اقرأ أيضا:

وتعيش أفراس النهر في مجموعات يبلغ عدد أفرادها حوالي 40 رأساً، وهي تبقى معظم النهار في الماء أو الوحل حتى تتبرّد.