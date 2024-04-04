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الحريات في السعودية تصل للحضيض: “سجن ليبي لانتقاده وجبة طعام” (فيديو)

بقلم
الحريات في السعودية تصل للحضيض: "سجن ليبي لانتقاده وجبة طعام"

وطن – انتشرت أنباء في منصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن اعتقال سلطات محمد بن سلمان في السعودية لمقيّم طعام ليبي بسبب انتقاده وجبة في أحد مطاعم المملكة.

ونشر حساب معتقلي الرأي على منصة إكس فيديو لمقيط الطعام الليبي محمد الويشي الذي أدى لرفع بلاغات ضده ما أدى لاختفائه وانقطاع اتصاله بالمقربين حوله.

وظهر الويشي في مطعم يدعى “الرومانسية” ويقوم فيه بتجربة إحدى المأكولات السعودية المعروفة وكانت تجربة الرز عادية ومن ثم بدأ بالدجاج الذي بدا واضحاً أنه فاسد.

دجاج فاسد كنظام محمد بن سلمان

وأظهر المقيم الليبي كيف أن الدجاج فاسداً وتظهر عروقه من إحدى القطع التي قام بإظهارها للكاميرا وبعد تجربته للصلصة بجانب الأرز لم يتحمل إلا أن يلقي الطعام من فمه.

وعوض أن تحاسب السلطات صاحب المطعم بسبب فساد أطعمته الواضح للجمهور اعتقلت محمد الويشي بل وأخفته عن الأنظار في سياسة ليست غريبة على سلطات محمد بن سلمان.

وأكدت مصادر محلية أن مقيّم الطعام الليبي اختفى بعد الفيديو وجراء تقديم بلاغ ضده بدا أنه من أطراف ذات صلة بالسلطات العليا مقربين من صاحب المطعم.

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وعلق متابعون أن الدجاج الفاسد الذي أظهره الويشي لا يختلف عن نظام محمد بن سلمان الذي أوصل البلاد لدرجة مخزية من الإساءة للمقيمين العرب وزوار الحرمين الشريفين.

وكثيراً ما قامت السلطات بتسيس العمرة والتضييق على المعتمرين والحجاج لمجرد دعائهم لغزة ولقضايا عربية عادلة بل وأوقفت قسماً من المعتمرين لمجرد نشرهم تعليقات لاتوافق هوى السلطة.

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