الحريات في السعودية تصل للحضيض: “سجن ليبي لانتقاده وجبة طعام” (فيديو)

وطن – انتشرت أنباء في منصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن اعتقال سلطات محمد بن سلمان في السعودية لمقيّم طعام ليبي بسبب انتقاده وجبة في أحد مطاعم المملكة.

ونشر حساب معتقلي الرأي على منصة إكس فيديو لمقيط الطعام الليبي محمد الويشي الذي أدى لرفع بلاغات ضده ما أدى لاختفائه وانقطاع اتصاله بالمقربين حوله.

وظهر الويشي في مطعم يدعى “الرومانسية” ويقوم فيه بتجربة إحدى المأكولات السعودية المعروفة وكانت تجربة الرز عادية ومن ثم بدأ بالدجاج الذي بدا واضحاً أنه فاسد.

🔴 هام

أنباء عن اعتقال السلطات السعودية لمقيّم الطعام الليبي #محمد_الويشي بعد بلاغات ضده على خلفية انتقاده وجبةً في أحد مطاعم المملكة.

وقد اختفى الويشي وانقطع اتصاله بالمقربين حوله بعد أيام من نشره مقطع تقييم الطعام أدناه. pic.twitter.com/st1gI20cV5 — معتقلي الرأي (@m3takl) April 4, 2024

دجاج فاسد كنظام محمد بن سلمان

وأظهر المقيم الليبي كيف أن الدجاج فاسداً وتظهر عروقه من إحدى القطع التي قام بإظهارها للكاميرا وبعد تجربته للصلصة بجانب الأرز لم يتحمل إلا أن يلقي الطعام من فمه.

وعوض أن تحاسب السلطات صاحب المطعم بسبب فساد أطعمته الواضح للجمهور اعتقلت محمد الويشي بل وأخفته عن الأنظار في سياسة ليست غريبة على سلطات محمد بن سلمان.

وأكدت مصادر محلية أن مقيّم الطعام الليبي اختفى بعد الفيديو وجراء تقديم بلاغ ضده بدا أنه من أطراف ذات صلة بالسلطات العليا مقربين من صاحب المطعم.

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وعلق متابعون أن الدجاج الفاسد الذي أظهره الويشي لا يختلف عن نظام محمد بن سلمان الذي أوصل البلاد لدرجة مخزية من الإساءة للمقيمين العرب وزوار الحرمين الشريفين.

وكثيراً ما قامت السلطات بتسيس العمرة والتضييق على المعتمرين والحجاج لمجرد دعائهم لغزة ولقضايا عربية عادلة بل وأوقفت قسماً من المعتمرين لمجرد نشرهم تعليقات لاتوافق هوى السلطة.