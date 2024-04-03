لقطات مبكية توثق لقاء مراسل الجزيرة أنس الشريف بزميله عبدالله الحاج بمجمع الشفاء

وطن – انتشر مقطع فيديو مؤثر، يوثق لحظة لقاء مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف بزميله عبدالله الحاج بعد دخول مجمع الشفاء في مدينة غزة شمالي القطاع.

وأظهر المقطع، أنس الشريف وهو يعانق زميله ويبكي بحرقة، فيما قال الحاج: “والله طول إمبارح كنت بفكر فيك”، فردّ عليه أنس: “حبيب قلبي”.

لحظة لقاء أنس الشريف بزميله عبدالله الحاج بعد دخول مجمع الشفاء pic.twitter.com/LiuhI1f9Va — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 2, 2024

وقال الحاج: “الله يرضى عليك يا حبيبي يا أنس”.

دمار شديد في مجمع الشفاء

وكان جيش الاحتلال، قد انسحب فجر الاثنين من مجمع الشفاء الطبي بعد حصار واقتحام دام أسبوعين.

وأظهرت المشاهد التي أعقبت الانسحاب، حجما هائلا من الدمار، فيما عُثر على مئات الجثث داخل المجمع وفي المنطقة المحيطة به.

ووثقت المشاهد، حجم الدمار الذي لحق بالمجمع الطبي ومحيطه، كما أظهرت مقاطع أخرى انتشار جثث متفحمه لشهداء في الشوارع والطرقات المحيطة بمجمع الشفاء الطبي، وبحث الأهالي عن جثث ذويهم في مقبرة الشفاء بعد تجريفها.

300 شهيد في مجمع الشفاء

وكان الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، قد قال إن هناك نحو 300 شهيد في مجمع الشفاء ومحيطه بعد انسحاب قوات الاحتلال، وإن قوات الاحتلال أعدمت مواطنين مكبلي الأيدي.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية أحرقت أقسام مستشفى الشفاء، ودمرت كل الأجهزة والمستلزمات الطبية فيه.