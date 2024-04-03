مصري يشاهد ويقلد فيلماً إباحياً في نهار رمضان على شقيقته لتموت بين يديه! (صورة)

وطن – اقدم شاب مصري يبلغ من العمر 18 عاماً على اغتصاب شقيقته التي تبلغ من العمر 8 سنوات، حتى لفظت أنفاسها، وذلك بعدما كان يشاهد ويقلد فيلماً إباحياً في نهار رمضان، مستغلاً غياب والديه.

ووقعت الجريمة البشعة في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، حيث أدلى الشاب المتهم باعترافات أمام رجال المباحث.

المطرية .. شاب يغتصب شقيقته وتموت بين يديه!

وأقر المتهم بأن شقيقته لم تتحمل تعديه عليها جنسيا وفقدت وعيها مما دفعه إلى الإسراع بها إلى أحد المستشفيات في المطرية لكنها توفيت.

وأبلغ الأطباء في المستشفى الأجهزة الأمنية بوصول طفلة جثة هامدة نتيجة التعدي عليها، وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال شاهد عيان لوسائل اعلام مصرية إن جريمة المطرية وقعت أمس الأول، حينما شاهد المتهم، يحمل شقيقته صحبة والدها ووالدتها إلى المستشفى، ويبدو أنها في حالة إغماء.

وأضاف أنه لاحظ عدم عودة الابن المتهم أو شقيقته إلى شقتهما مرة أخرى، وباستفساره علم أن الشاب قتل شقيقته، بعدما دخل بها إلى حمام شقته، أثناء خلو الشقة من والده ووالدته، وحاول اغتصابها، إلا أنها قاومته واستمرت في الصراخ، فاغتصبها بالقوة، ما تسبب لها في تورم بالشفتين ونزيف داخلي، أدى إلى هبوط بالدورة الدموية ووفاتها.

وقررت جهات التحقيق بالقاهرة، تشريح جثمان الطفلة بعد إنهاء حياتها على يد شقيقها بالمطرية.