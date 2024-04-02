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محاصرة جورجينا في الرياض.. تفاجأت أثناء التسوق وتجمهر كبير حولها (فيديو)

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محاصرة جورجينا في الرياض.. تفاجأت أثناء التسوق وتجمهر كبير حولها

وطن – خطفت صديقة كريستيانو رونالدو “جورجينا رودريغيز”، الأنظار مجددا أثناء جولة تسوق بمول النخيل في الرياض، في أحدث ظهور لها، مما دفع العشرات من الفتيات السعوديات للتجمهر حولها ومراقبتها فيما كانت آخريات يصورنها.

وأظهر مقطع فيديو متداول جورجينا داخل المحل بينما تُحيط بها بعض الفتيات لالتقاط صور تذكارية معها.

تجمهر الفتيات حول جورجينا في سوق سعودي

ويظهر الفيديو أيضاً تجاوب جورجينا مع الفتيات حيث وقفت لالتقاط الصور، ثم أكملت تسوقها.

وبدت عارضة الأزياء الشهيرة وهي ترتدي قميصاً أبيض قصيراً بدا وهو يكشف ظهرها عند استدارتها، وبنطالاً عريضاً فضفاضاً من ذات الموديل واللون.

بينما حملت حقيبة يد كبيرة “بيج”، وأظهر مشهد آخر جورجينا وهي تتسوق داخل أحد المحال وتنتقي ثياباً لها.

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ردود أفعال متابينة

وأثار الفيديو ردود فعل متباينة بين الجمهور، فيما كتب أحدهم تعليقا ساخرا: “المرأه هي المرأة، مهما كانت الظروف المحيطة بها، وأينما كانت فإن التسوق على رأس أولوياتها .. تلاقون كرستيانو قاعد بالسيارة ينتظرها”.

ورأى آخرون أن جورجينا “تعوّدت بسرعة على الجو” في السعودية
وعلقت “فكر القحطاني” بنبرة ساخرة: “شوضعها كبرانة واضح مكثرة سمبوسة هالشهر”.

وعقب” مشاري”: “منظر الحريم اللي برى مستفز، يطالعون فيها كأنها مانيكان”.

وقال “المايسترو” :” عائلة كريستيانو لفو الرياض أكثر مني”.

وانتقدت “لولو” إغلاق المحل على جورجينا لتتسوق بمفردها، وتساءلت :”لما كانت في مدريد هل قفلوا المحل وخلوها تتسوق لوحدها والناس ينتظرونها خارج المحل لحد ما تخلص!”.

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