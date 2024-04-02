أطفال الأردن يلفتون الأنظار في تظاهرات دعم غزة.. الأمن حاول قمعهم فهتفوا لحماس

وطن – لليوم التاسع على التوالي، شارك آلاف الأردنيين، في وقفة تضامنية مع قطاع غزة قرب سفارة دولة الاحتلال تنديدا بالحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي.

ونُظمت الوقفة في مكانها اليومي أمام مسجد الكالوتي، بمنطقة الرابية، بالعاصمة عمّان، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة تل أبيب في المملكة.

تغطية صحفية: أطفال يهتفون لغزة خلال مظاهرة الليلة بمحيط سفارة الاحـتـلال في العاصمة الأردنية عمان. pic.twitter.com/yr5mw4ES0j — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 1, 2024

ولفت الأنظار خلال هذه التظاهرة، مشاركة الأطفال الذين هتفوا تضامنا مع غزة وتنديدا بالحرب عليها، وعبروا عن دعمهم للمقاومة الفلسطينية وتأييدا لها.

وردد المتظاهرون هتافات مثل “صوّر ذيع.. شعب ما بده التطبيع”، و”لا إله إلا الله.. والشهيد حبيب الله”، و”بالروح بالدم نفديك يا غزة”، و”لا نساوم ولا نلين.. نموت وتحيا فلسطين”.

ومنعت قوات الأمن الأطفالَ ومن هم دون سن الثامنة عشرة من التظاهر في محيط السفارة الإسرائيلية، ما دفع الأطفال إلى التظاهر، والهتاف للمقاومة الفلسطينية قائلين: “بالطول بالعرض حماس تهز الأرض”.

مظاهرات الأردن تتحدى القمع

وتستمر المظاهرات في الأردن، على الرغم من حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطات في صفوف ناشطين ومتظاهرين، بجانب حملة تحريض ضد الحراك الأردني المندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

🙏 مؤثر مؤثر مؤثر طنجة النخوة والشهامة

حيوا الأردن النشامى

من ساحات التغيير

حيوا مصر التحرير

بإرادة من حديد

نحيي اليمن السعيد رسائل التحية لشعوب الأردن ومصر واليمن يبعثها الشعب المغربي الليلة من مسيرته بمدينة طنجة. pic.twitter.com/DpmKpYidkS — hassan bennajeh – حسن بناجح (@h_bennajeh) April 1, 2024

وكانت الأجهزة الأمنية قد شنت حملة اعتقالات واسعة، طالت شخصيات بارزة، إضافة إلى اعتقال مجموعة سيدات شاركن في مسيرة قرب سفارة الاحتلال.

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كما اقتحمت الأجهزة الأمنية منزلي النقابي البارز ميسرة ملص، والباحث في الشؤون المقدسية زياد ابحيص، واعتقلتهما، بعد تفتيش منزليهما.

وتأتي هذه التظاهرات التي تخرج بشمل يومي، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ولمطالبة الحكومة بقطع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، وإلغاء معاهدة وادي عربة الموقعة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي عام 1994.