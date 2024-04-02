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أطفال الأردن يلفتون الأنظار في تظاهرات دعم غزة.. الأمن حاول قمعهم فهتفوا لحماس

بقلم
مظاهرات الأردن

وطن – لليوم التاسع على التوالي، شارك آلاف الأردنيين، في وقفة تضامنية مع قطاع غزة قرب سفارة دولة الاحتلال تنديدا بالحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي.

ونُظمت الوقفة في مكانها اليومي أمام مسجد الكالوتي، بمنطقة الرابية، بالعاصمة عمّان، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة تل أبيب في المملكة.

ولفت الأنظار خلال هذه التظاهرة، مشاركة الأطفال الذين هتفوا تضامنا مع غزة وتنديدا بالحرب عليها، وعبروا عن دعمهم للمقاومة الفلسطينية وتأييدا لها.

وردد المتظاهرون هتافات مثل “صوّر ذيع.. شعب ما بده التطبيع”، و”لا إله إلا الله.. والشهيد حبيب الله”، و”بالروح بالدم نفديك يا غزة”، و”لا نساوم ولا نلين.. نموت وتحيا فلسطين”.

ومنعت قوات الأمن الأطفالَ ومن هم دون سن الثامنة عشرة من التظاهر في محيط السفارة الإسرائيلية، ما دفع الأطفال إلى التظاهر، والهتاف للمقاومة الفلسطينية قائلين: “بالطول بالعرض حماس تهز الأرض”.

مظاهرات الأردن تتحدى القمع

وتستمر المظاهرات في الأردن، على الرغم من حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطات في صفوف ناشطين ومتظاهرين، بجانب حملة تحريض ضد الحراك الأردني المندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد شنت حملة اعتقالات واسعة، طالت شخصيات بارزة، إضافة إلى اعتقال مجموعة سيدات شاركن في مسيرة قرب سفارة الاحتلال.

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كما اقتحمت الأجهزة الأمنية منزلي النقابي البارز ميسرة ملص، والباحث في الشؤون المقدسية زياد ابحيص، واعتقلتهما، بعد تفتيش منزليهما.

وتأتي هذه التظاهرات التي تخرج بشمل يومي، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ولمطالبة الحكومة بقطع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، وإلغاء معاهدة وادي عربة الموقعة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي عام 1994.

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