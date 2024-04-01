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“مبروك الجوازة الجديدة يا قمر” .. هل تزوجت هالة صدقي رجل أعمال معروف!؟

بقلم
هالة صدقي

وطن – كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي حقيقة زواجها مجددا من رجل أعمال معروف، بعد طلاقها من رجل الأعمال المصري سامح سامي والد أبنائها، بعد عدد من القضايا المتبادلة بينهما.

حقيقة زواج هالة صدقي من رجل أعمال معروف

ونشرت هالة صدقي فيديو يوثق زيارتها لمنطقة الحسين الأثرية في القاهرة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

كما علقت الفنانة على الفيديو قائلة: “الحسين من أجمل المناطق السياحية الدينية وأجمل المناطق على الإطلاق، بها أجواء رمضانية”.

 

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‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Hala Sedki‎‏ (@‏‎halasedkiofficial‎‏)‎‏

وعلق متابع على الفيديو قائلا: “مبروك الجوازة الجديدة يا قمر”، لتنفي هالة صدقي هذا الخبر قائلة: “كذب طبعا”.

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طلاق هالة صدقي من سامح سامي 

وكانت محكمة الأسرة في مصر قد قضت قبل عامين بطلاق الفنانة هالة صدقي من زوجها سامح سامي، بعد أن حكمت لها سابقا بكل القضايا المتبادلة بينهما.

وكان قد صدر حكم من محكمة الأسرة بحبس سامح سامي زوج هالة صدقي لمدة عام، في دعوى النفقة المرفوعة من زوجته، والبالغة 320 ألف جنيه (ما يعادل أكثر من 20 ألف دولار أمريكي).

ورد سامح سامي، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك” مخاطبا الفنانة المصرية: “لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم، هالة صدقي دي مش أمكم. والحكم في قضية الـDNA يوم 13 / 7، وكله هيتحول للطب الشرعي. وأنا ساعتها مش هرحمك”.

 

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