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بيان منسوب لحزب الله يزعم تشكيل تنظيم مسلح في الأردن.. ما حقيقة الأمر؟

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بيان منسوب لحزب الله يزعم تشكيل تنظيم مسلح في الأردن.. ما حقيقة الأمر؟

وطن – انتشر في منصات التواصل الاجتماعي بيان نسب لحزب الله العراقي يزعم ناشروه أن الحزب في طور تشكيل مسلح بالأردن يتكون من 12 ألف مقاتل مجهز بالمتفجرات والأسلحة.

وشاركت حسابات عبر منصة إكس بياناً يتحدث عن تجنيد حزب الله العراقي لتنظيم مسلح وإرساله بالتزامن مع الطوفان البشري الذي سبب أزمة كبيرة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ولإسرائيل والإمارات والدول الداعمة للاحتلال الصهيوني.

وجاء في بيان منسوب للحزب التابع لإيران: “المقاومة الإسلامية في العراق أعدت عدتها لتجهيز مقاتلي المقاومة الإسلامية في الأردن”.

وأضاف البيان المزعوم: “الحزب التابع لإيران جهز ما يسد حاجة 12 ألف مقاتل من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأطنان من المتفجرات”.

وأكد متابعون خطورة هذا البيان في وقت تكاد تحدث الاحتجاجات الشعبية في الأردن أثراً إيجابياً على المحاصرين في غزة وتضغط بشكل أكبر على الاحتلال الإسرائيلي وحليفه العاهل الأردني عبدالله الثاني.

وكتب أحمد: “محاولة إيرانية لمد يدها السرطانية إلى الأردن أيضاً”.

وذكر آدم: “لا تاخذ من ميلشيات العراق غير الجذب والبهورة الاعلامية مايعرفوا يحاربوا اسرائيل بس إذا في سنة بدهم سلاحهم ترا عم يقلولكم نحنا حاضرين نعطيكم سلاحنا كرم العراقي المعروف يظهر عند ميلشيات اللطم”.

وعلق طاهر قرنفل: “اللي سكت على تدخل ايران بسوريا يدفع الثمن اليوم و الحبل عالجرار الاردن و بعدا دول الخليج لن تسلم”.

يذكر أن مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة خرجت من كافة أطياف الشعب في الأردن تتظاهر في شوارع البلاد للتعبير عن دعمهم للفلسطينيين المحاصرين في غزة ورفض العدوان الإسرائيلي المستمر.

وحاصر المتظاهرون السفارة الإسرائيلية في البلاد ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن الأردنية في محيط السفارة، والتي اعتدت على المتظاهرين بشكل وحشي.

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