الرئيسية » رياضة » وفاة نجم المنتخب الليبي يوسف الهمالي وهذا هو السبب! (صور)

وفاة نجم المنتخب الليبي يوسف الهمالي وهذا هو السبب! (صور)

بقلم
الراحل يوسف الهمالي

وطن- نعى الاتحاد الليبي لكرة القدم اللاعب يوسف محمد الهمالي، نجم المنتخب الليبي الأولمبي ونادي السواعد الذي أعلن إيقاف كافة الأنشطة الرياضية لثلاثة أيام بالنادي حداداً عليه.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، جاء فيه: ” رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم يتقدمون بأحر التعازي وصادق المواساة للأسرة الرياضية المغفور له بإذن الله، يوسف الهمالي، لاعب فريق السواعد والمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم”.

سبب وفاة اللاعب الليبي يوسف الهمالي

وأضاف البيان، ” سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ويعد النجم الليبي الراحل يوسف الهمالي أحد أبرز المواهب البارزة في كرة القدم الليبية في ميدان وسط الملعب، حيث أنه كان يلعب ضمن صفوف المنتخب الأولمبي الأخيرة التي شاركت في تصفيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ولعب اللاعب الليبي الراحل الهمالي، مع العديد من الأندية المختلفة في منافسات الدوري الليبي لكرة القدم، لعل أبرزهم الهلال ونجوم والسد والطيران، وآخرهم نادي السواعد الرياضي قبل إعلان وفاته.

يوسف الهمالي
الراحل يوسف الهمالي نجم المنتخب الليبي الأولمبي
اقرأ أيضاً: 
توقف جميع الأنشطة الرياضية ل3 أيام

من جهته، أعلن نادي السواعد الرياضي الليبي الذي يلعب في صفوفه يوسف الهمالي وفاة اللاعب، بسبب بلع لسانه أثناء النوم.

وأوقف نادي السواعد جميع الأنشطة الرياضية المختلفة بالنادي لمدة 3 أيام حداداً على روح اللاعب الهمالي.

وفي السياق ذاته، أشارت وسائل إعلام ليبية محلية بأن يوسف الهمالي صاحب ال22 عاماً، قد توفي بسبب بلع لسانه أثنا النوم، أدى على إثرها نقص الأوكسجين في الدماغ، لينقل بعدها إلى المشفى قبل أن يفارق بعدها الحياة بعد جلوسه في غرفة العناية المكثفة.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

الهلال السعودي

الهلال في الصدارة .. جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2024

فضيحة داخل طائرة بايدن

فضيحة داخل طائرة بايدن!

خسائر اقتصادية في إسرائيل

إسرائيل تبحث عن مصادر دخل جديدة بعد إقرارها بخسائر اقتصادية فادحة جراء حرب غزة

المركز الوطني للأرصاد في السعودية يتوقع أمطار غزيرة

إنذار أحمر على مكة والرياض ومناطق أخرى في السعودية.. ما السبب؟

الراحل يوسف الهمالي

وفاة نجم المنتخب الليبي يوسف الهمالي وهذا هو السبب! (صور)

استهداف خيام الصحفيين والنازحين

مجزرة إسرائيلية في غزة.. مشاهد مرعبة لاستهداف خيام الصحفيين والنازحين بمستشفى شهداء الأقصى

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior