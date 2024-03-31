وفاة نجم المنتخب الليبي يوسف الهمالي وهذا هو السبب! (صور)

وطن- نعى الاتحاد الليبي لكرة القدم اللاعب يوسف محمد الهمالي، نجم المنتخب الليبي الأولمبي ونادي السواعد الذي أعلن إيقاف كافة الأنشطة الرياضية لثلاثة أيام بالنادي حداداً عليه.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، جاء فيه: ” رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم يتقدمون بأحر التعازي وصادق المواساة للأسرة الرياضية المغفور له بإذن الله، يوسف الهمالي، لاعب فريق السواعد والمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم”.

سبب وفاة اللاعب الليبي يوسف الهمالي

وأضاف البيان، ” سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ويعد النجم الليبي الراحل يوسف الهمالي أحد أبرز المواهب البارزة في كرة القدم الليبية في ميدان وسط الملعب، حيث أنه كان يلعب ضمن صفوف المنتخب الأولمبي الأخيرة التي شاركت في تصفيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ولعب اللاعب الليبي الراحل الهمالي، مع العديد من الأندية المختلفة في منافسات الدوري الليبي لكرة القدم، لعل أبرزهم الهلال ونجوم والسد والطيران، وآخرهم نادي السواعد الرياضي قبل إعلان وفاته.

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توقف جميع الأنشطة الرياضية ل3 أيام

من جهته، أعلن نادي السواعد الرياضي الليبي الذي يلعب في صفوفه يوسف الهمالي وفاة اللاعب، بسبب بلع لسانه أثناء النوم.

وأوقف نادي السواعد جميع الأنشطة الرياضية المختلفة بالنادي لمدة 3 أيام حداداً على روح اللاعب الهمالي.

وفي السياق ذاته، أشارت وسائل إعلام ليبية محلية بأن يوسف الهمالي صاحب ال22 عاماً، قد توفي بسبب بلع لسانه أثنا النوم، أدى على إثرها نقص الأوكسجين في الدماغ، لينقل بعدها إلى المشفى قبل أن يفارق بعدها الحياة بعد جلوسه في غرفة العناية المكثفة.