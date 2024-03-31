ترتيب الدوري الإسباني 2024 بعد فوز برشلونة الشاق على لاس بالماس

وطن- يتربع فريق ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024، قبيل مواجهته القوية المرتقبة، الأحد، أمام أتلتيك بيلباو في منافسات الجولة ال30.

وحقق فريق برشلونة الفوز النظيف على لاس بالماس بهدف نظيف دون مقابل، عن طريق اللاعب رافينيا دياز عند الدقيقة ال59.

مباراة برشلونة ضد لاس بالماس

وشهدت المباراة طرد نجم فريق لاس بالماس ألفارو فاليس عند الدقيقة ال24، بعد إشهار البطاقة من قبل حكم المباراة.

ويستعد فريق برشلونة للمواجهة القوية القادمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ترتيب الدوري الإسباني 2024

وجاءت نتائج ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024، بعد فوز برشلونة الصعب على لاس بالماس، على النحو الآتي:

ريال مدريد 72 نقطة.

برشلونة 67 نقطة.

غيرونا 62 نقطة.

أتلتيك بيلباو 56 نقطة.

أتلتيكو مدريد 55 نقطة.

ريال سوسيداد 46 نقطة.

ريال بتيس 42 نقطة.

فالنسيا 41 نقطة.

أوساسونا 39 نقطة.

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فياريال 38 نقطة.

خيتافي 38 نقطة.

لاس بالماس 37 نقطة.

ألافيس 32 نقطة.

إشبيلية 31 نقطة.

ريال مايوركا 31 نقطة.

رايو فاليكانو 30 نقطة.

سلتا فيغو 28 نقطة.

قادش 25 نقطة.

غرناطة 14 نقطة.

ألمرية 13 نقطة.

وستختتم منافسات الجولة ال30 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، الاثنين، بمواجهة أتلتيكو مدريد أمام فياريال.