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الهلال في الصدارة .. جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2024

بقلم
الهلال السعودي

وطن- ينفرد فريق الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2024، بفارق كبير عن الوصيف النصر مع ختام منافسات الأسبوع ال25 من الدوري الممتاز.

وكان نادي الهلال السعودي  (الزعيم الآسيوي)، قد حقق الفوز المثير على نظيره الشباب برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف.

نتائج مباريات الدوري السعودي روشن 2024

بينما فاز الوصيف النصر السعودي بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد على الطائي، كحال الاتحاد الذي حقق الفوز على الفيحاء بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

مباراة الهلال والشباب
مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي

وفرض فريق الأهلي التعادل على الاتفاق بهدفين لكليهما في مباراة مثيرة وقوية كانت بين كلا الفريقين في منافسات الدوري ال25.

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ترتيب الدوري السعودي روشن 2024

وجاء نتائج ترتيب الدوري السعودي روشن 2024، مع ختام منافسات الجولة ال25، كما يلي:

الهلال  71 نقطة.

النصر 59 نقطة.

الأهلي 48 نقطة.

الاتحاد 46 نقطة.

التعاون 43 نقطة.

النصر السعودي
احتفال لاعبو النصر السعودي

الاتفاق 36 نقطة.

ضمك 34 نقطة.

الفتح  34 نقطة.

الفيحاء 32 نقطة.

الخليج 31 نقطة.

الشباب 28 نقطة.

الرائد 27 نقطة.

الوحدة 27 نقطة.

الرياض 25 نقطة.

الأخدود 24 نقطة.

الطائي 22 نقطة.

أبها 22 نقطة.

الحزم 15 نقطة.

وستفتتح منافسات الجولة ال26 من الدوري السعودي الممتاز روشن، بمواجهة  الحزم وضمك، الاثنين، كما وستختتم بمواجهة الفتح والاتفاق، الأربعاء من هذا الأسبوع.

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