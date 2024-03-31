الهلال في الصدارة .. جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2024

وطن- ينفرد فريق الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2024، بفارق كبير عن الوصيف النصر مع ختام منافسات الأسبوع ال25 من الدوري الممتاز.

وكان نادي الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، قد حقق الفوز المثير على نظيره الشباب برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف.

نتائج مباريات الدوري السعودي روشن 2024

بينما فاز الوصيف النصر السعودي بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد على الطائي، كحال الاتحاد الذي حقق الفوز على الفيحاء بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وفرض فريق الأهلي التعادل على الاتفاق بهدفين لكليهما في مباراة مثيرة وقوية كانت بين كلا الفريقين في منافسات الدوري ال25.

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ترتيب الدوري السعودي روشن 2024

وجاء نتائج ترتيب الدوري السعودي روشن 2024، مع ختام منافسات الجولة ال25، كما يلي:

الهلال 71 نقطة.

النصر 59 نقطة.

الأهلي 48 نقطة.

الاتحاد 46 نقطة.

التعاون 43 نقطة.

الاتفاق 36 نقطة.

ضمك 34 نقطة.

الفتح 34 نقطة.

الفيحاء 32 نقطة.

الخليج 31 نقطة.

بـ 71 نقطة، @Alhilal_FC في الصدارة 🔝 إليكم جدول ترتيب #دوري_روشن_السعودي بعد نهاية الجولة 25 🔢 pic.twitter.com/QT7haRcr7K — دوري روشن السعودي (@SPL) March 30, 2024

الشباب 28 نقطة.

الرائد 27 نقطة.

الوحدة 27 نقطة.

الرياض 25 نقطة.

الأخدود 24 نقطة.

الطائي 22 نقطة.

أبها 22 نقطة.

الحزم 15 نقطة.

وستفتتح منافسات الجولة ال26 من الدوري السعودي الممتاز روشن، بمواجهة الحزم وضمك، الاثنين، كما وستختتم بمواجهة الفتح والاتفاق، الأربعاء من هذا الأسبوع.