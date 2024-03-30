ليفاندوفسكي يردُ بشكل نهائي على العرض السعودي المُغري

وطن- رد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي برشلونة الإسباني، صاحب ال35 عاماً على العرض السعودي المغري للانتقال في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي القادم.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، بأن مهاجم نادي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، قد رفض العرض السعودي المغري الذي يضاعف راتبه ب3 مرات مع نادي البرسا.

وكانت تقارير سعودية، قد تحدثت عن تقديم عرض من قبل قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، للتعاقد مع النجم البولندي روبت ليفاندوفسكي بمبلغ يقدر ب100 مليون يورو سنوياً، إلا أن اللاعب رفض العرض.

🚨 سبورت 🚨 ▪︎ ليفاندوفسكي رفض عرض السعودية الذي كان سيُضاعف راتبه ثلاث مرات وقرر البقاء في برشلونة ✅🔴 ▪︎ هذا هو القرار الأفضل لبرشلونة لأن خروجه هذا الصيف قد يتسبب بكارثة حقيقية، نعم سيجني النادي 40M تقريبًا من خروجه ويوفر راتبه الكبير ولكن لن يستطيع التوقيع مع مهاجم… pic.twitter.com/nhxVaaqiCx — Insider Barça (@Insiderfcb21) March 30, 2024

رفض ليفاندوفسكي العرض السعودي

وأضافت الصحيفة، ” ليفاندوفسكي لن يغير قراره بشأن الرحيل إلا في حالة حدوث مفاجأة كبيرة في علاقته مع إدارة نادي برشلونة”.

وواصلت، ” اللاعب ليفاندوفسكي البولندي، قد أبلغ قراره بالفعل إلى وكيل أماله بيني زهافي بشأن العرض السعودي”.

وتابعت، “رحيل روبرت ليفاندوفسكي في الصيف، قد يتسبب في حدوث كارثة حقيقية لنادي برشلونة الموسم المقبل، حيث أن سعر بيعه يبلغ 40 مليون يورو فقط، وبالتالي لن يساعد إدارة النادي في التعاقد مع أحد المهاجمين الكبار في سوق الانتقالات”.

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رحيل ليفاندوفسكي عن برشلونة

وختمت، ” تأجيل رحيل ليفاندوفسكي إلى نهاية موسم صيف 2025، لأن رئيس النادي خوان لابورتا يريد التعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب نادي مانشستر سيتي في هذا التوقيت”.

وسجل البولندي ليفاندوفسكي هداف برشلونة للموسم الجاري 13 هدفاً، كما وبفارق 3 أهداف عن الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب نادي ريال مدريد المتصدر ب16 هدفاً حتى الآن.

ويحتل فريق برشلونة الذي يستعد للمواجهة القادمة أمام لاس بالماس، السبت، في افتتاح منافسات الجولة ال30 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بعد فترة التوقف الدولي، المركز الثاني من الترتيب برصيد 64 نقطة.

ويتربع غريمه التقليدي ريال مدريد على صدارة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة للموسم الجاري.