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فيديو لفتاة مصرية تعلن انتحارها ثم تتناول السم.. تعرف على سبب تخلصها من حياتها

بقلم
انتحار المصرية رحاب

وطن – انتحرت فتاة مصرية تدعى رحاب رشدي إثر تناولها مادة سامة، بعدما ظهرت في بث مباشر على صفحتها بموقع فيسبوك، وهي تقول وصيتها الأخيرة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة في قرية البراجيل التابعة لمحافظة الجيزة.

وفي مقطع الفيديو، قالت رحاب: “باعتبار إني بكرة هموت في حادثة، قولوا لأمي في جنازتي متصوتيش.. وقولوا لإخواتي إن أنتم كنتم أعز شيء في حياتي وفي وجودي ومماتي”.

وأضافت: “بلغوا صحابي إنهم يقفوا على قبري وميصوّتوش.. ويطلوا كل شوية على أمي وميعيطوش.. متكسروش قلبها كفاية قلبها مكسور في بُعدي.. والعلم عند الله”.

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مصرع رحاب في المستشفى

وصارعت رحاب الموت لمدة أربعة أيام داخل قسم السموم في مستشفى قصر العيني؛ جراء تناولها مادة سامة بعد نشر مقطع الفيديو، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى.

ونُقل جثمان المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطبيب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد أسباب الوفاة وإعداد تقرير وافٍ حول الواقعة.

سبب انتحار الفتاة

وكانت تقارير محلية قد كشفت عن سبب الانتحار قائلة إن رحاب كانت قد تلقت خلال مطلع شهر مارس الجاري، صدمة جراء مقتل خطيبها على يد خطيبها السابق.

ودخلت “رحاب” في حالة اكتئاب، بعدما وجهت إليها عبارات اللوم والعتاب ونظرات الجيران رحاب على أنها وراء ما حدث.

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