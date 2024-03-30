برسالة غريبة على باب مسجد.. سيدة عربية تثير الضجة بعد سرقة حذائها أثناء الصلاة “فيديو”

وطن – انتشر مقطع مصور بمنصات التواصل أظهر قيام سيدة عربية سرق حذاؤها أثناء صلاتها بتعليق رسالة على باب مسجد وجهت فيه دعاء بالشلل على من سرقها.

وأظهر الفيديو فتاة وثقت ما فعلته السيدة التي سرق حذاؤها حيث قامت بتعليق ورقة على باب المسجد تدعو فيها بالشلل على من سرقت حذائها.

متداول: سيدة تعلق ورقة على باب أحد المساجد تدعي فيها بالشلل على من سرقت حذائها!!pic.twitter.com/PLA3243s1Q — Golden Dose (@GoldenDose) March 30, 2024

رسالة دعاء بالشلل !

وتضمنت الرسالة نصاً جاء فيه: “اللي سرق جزمتي الرياضية في المسجد يوم الأربعاء أنا أدعي عليها بالشلل”.

وأضافت: “الله لا يقبل صلاتها ولا دعائها ولا صيامها من أخذتها ترجعها في مكانها وأسامحها أحتاجها”.

وتفاعل رواد منصات التواصل مع الفيديو بشكل واسع و انقسمت الآراء بين من تعاطف مع السيدة وتفهم موقفها وحسرتها على حذائها وبين من اعتبر أن ردة فعلها مبالغ فيها.