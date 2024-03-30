آخرهم الدون رونالدو.. ترتيب أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم

وطن- رغم الإحصائيات والأرقام القياسية التي تشهد له في عالم الكرة المستديرة، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يحتل المركز الأخير في ترتيب أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم، على عكس الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعتلي جدول ترتيب الأفضل.

وبحسب تصنيف نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لترتيب أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم، فقد يحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي المركز الأول بينما منافسه الأزلي البرتغالي رونالدو لاعب نادي النصر السعودي رغم أرقامه القياسية إلا أنه يحتل المركز الأخير من الترتيب.

رونالدو هداف العالم 2023

البرتغالي رونالدو صاحب ال39 عاماً، كان هداف العالم لعام 2023 مع نادي النصر السعودي بأكثر من 50 هدفاً، متفوقاً بذلك على النرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان والإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ وغيرهم.

بينما البرغوث ميسي بطل نسخة كأس العالم 2022 قطر مع منتخب الأرجنتين، غاب عن المشهد على صعيد تسجيل الأهداف برقم قياسي مع إنتر ميامي العام الماضي. لكن المتابع ربما سيكون له وجهة نظر أخرى؟!

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ترتيب أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم

وجاء ترتيب أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم، وفق ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كما يلي:

ليونيل ميسي (الأرجنتين).

بيليه ( البرازيل).

مارادونا (الأرجنتين).

كرويف (هولندا).

زين الدين زيدان (فرنسا).

دي ستيفانو (الأرجنتين).

رونالدو نازاريو الظاهرة (البرازيل).

غارينشيا (البرازيل).

زيكو (البرازيل).

كريستيانو رونالدو (البرتغال).