هل سيتعرض للمحاكمة؟!.. تطورات جديدة تطرأ على قضية حسين الشحات مع محمد الشيبي

وطن- عادت قضية النجم المصري الدولي حسين الشحات لاعب نادي الأهلي مع نظيره المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز إلى الواجهة من جديد، بعد تصريح أدلى به محامي الأخير بشأن القضية.

فقد أعلن محامي محمد الشيبي النجم المغربي المحترف مع صفوف نادي بيراميدز، تحويل اللاعب حسين الشحات نجم نادي الأهلي للمحاكمة، على ضوء ما حدث مع موكله وصفعه على وجهه من قبل الأخير نهاية الموسم الماضي.

تطورات في قضية حسين الشحات مع محمد الشيبي

من جهته، قال محامي حسين الشحات لاعب الأهلي، أشرف عبد العزيز في تصريح له، ” لقد تم تقديم تظلم في نيابة استئناف القاهرة، وشكوى ضد محامي محمد الشيبي بسبب تصريحاته الأخيرة”.

وتابع، ” محامي الشيبي يقول إنه تم تحديد جلسة في 18 إبريل القادم للنظر في محاكمة حسين الشحات بتهمة سب وقذف والاعتداء على محمد الشيبي وهذا الأمر لم يحدث”.

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محاكمة حسين الشحات

وختم محامي الشحات تصريحه، ” سيتم استدعاء جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، من أجل السماع للأقوال في هذه الواقعة، إلى جانب استدعاء طاقم حكام المباراة وتقرير مراقب المباراة”.

وكان لاعب الأهلي حسين الشحات قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين مع فرض غرامة مالية تقدر ب20 ألف جنيه مصري، على خلفية ما بدر منه تجاه اللاعب محمد الشيبي نجم نادي بيراميدز المصري.

حسين الشحات: محمد الشيبي غلط في لاعيبة الأهلي وقام باستفزازنا ولكن أنا اعتذرت له، ومن قام بتوصيل الموضوع للمحاكم هو ممدوح عيد رئيس بيراميدز pic.twitter.com/ys6FugoVIH — Btolat.com (@Btolat) March 26, 2024

ويستعد حسين الشحات مع فريقه الأهلي المصري حامل اللقب السابق، لمواجهة قوية ومثيرة أمام سيمبا التنزاني، الجمعة، في منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

يذكر بأن عقد حسين الشحات لاعب الأهلي المصري ساري المفعول مع المارد الأحمر حتى صيف عام 2026.