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هل سيتعرض للمحاكمة؟!.. تطورات جديدة تطرأ على قضية حسين الشحات مع محمد الشيبي

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حسين الشحات

وطن- عادت قضية النجم المصري الدولي حسين الشحات لاعب نادي الأهلي مع نظيره المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز إلى الواجهة من جديد، بعد تصريح أدلى به محامي الأخير بشأن القضية.

فقد أعلن محامي محمد الشيبي النجم المغربي المحترف مع صفوف نادي بيراميدز، تحويل اللاعب حسين الشحات نجم نادي الأهلي للمحاكمة، على ضوء ما حدث مع موكله وصفعه على وجهه من قبل الأخير نهاية الموسم الماضي.

تطورات في قضية حسين الشحات مع محمد الشيبي

من جهته، قال محامي حسين الشحات لاعب الأهلي، أشرف عبد العزيز في تصريح له، ” لقد تم تقديم تظلم في نيابة استئناف القاهرة، وشكوى ضد محامي محمد الشيبي بسبب تصريحاته الأخيرة”.

حسين الشحات
حسين الشحات لاعب الأهلي المصري

وتابع، ” محامي الشيبي يقول إنه تم تحديد جلسة في 18 إبريل القادم للنظر في محاكمة حسين الشحات بتهمة سب وقذف والاعتداء على محمد الشيبي وهذا الأمر لم يحدث”.

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محاكمة حسين الشحات 

وختم محامي الشحات تصريحه، ” سيتم استدعاء جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، من أجل السماع للأقوال في هذه الواقعة، إلى جانب استدعاء طاقم حكام المباراة وتقرير مراقب المباراة”.

وكان لاعب الأهلي حسين الشحات قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين مع فرض غرامة مالية تقدر ب20 ألف جنيه مصري، على خلفية ما بدر منه تجاه اللاعب محمد الشيبي نجم نادي بيراميدز المصري.

ويستعد حسين الشحات مع فريقه الأهلي المصري حامل اللقب السابق، لمواجهة قوية ومثيرة أمام سيمبا التنزاني، الجمعة، في منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

اللاعب محمد الشيبي
محمد الشيبي لاعب بيراميدز

يذكر بأن عقد حسين الشحات لاعب الأهلي المصري ساري المفعول مع المارد الأحمر حتى صيف عام 2026.

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