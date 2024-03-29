ليس يورغن كلوب.. مدرب ألماني مرشح بقوة لتدريب برشلونة

وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق هانز فليك، يعد المرشح الأول لتولي منصب تدريب برشلونة، خلفاً للمدرب الإسباني تشافي الذي أعلن عن رحيله عن صفوف النادي الكتالوني مع نهاية الموسم الجاري.

لكن التقارير الإسبانية، قد تحدثت بأن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا سيحاول إقناع المدرب تشافي البقاء مع صفوف الفريق الكتالوني رغم إصراه على الرحيل، على ضوء النتائج الإيجابية التي حققها في الفترة الأخيرة.

الألماني هانز فليك المرشح الأبرز لتدريب برشلونة

وبحسب ما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن 3 مرشحين لتولي منصب تدريب الفريق الكتالوني سيكونون على طاولة إدارة نادي برشلونة، لخلافة المدرب تشافي الموسم المقبل.

وبينت الصحيفة، أن من بين أبرز المرشحين لتولي هذا المنصب هو المدرب هانز فليك المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ، على ضوء العلاقة المميزة التي جمع وكيل أعمال المدرب مع رئيس برشلونة لابورتا.

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لويس إنريكي الخيار المعقد

وختمت، ” المدرب لويس إنريكي يعد الخيار المعقد خاصة أنه يمتلك عقداً مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وعلى ما يبدو أن المدرب متاح هناك، ولذلك فإن المدرب هانز فليك سيكو المرشح المناسب لتدريب الفريق”.

وفي تقرير أخر متصل، فقد أشار خبر نشره “راديو كتالونيا“، بأن المدرب الألماني فليك أجرى العديد من الاستفسارات بشأن تولي منصب تدريب نادي برشلونة الموسم القادم.

وأردف، ” المدرب فليك أجرى استفسارات عن بيئة العمل داخل نادي برشلونة وكذلك عن موظفي النادي، إلى جانب استفساره عن الحي الأفضل للعيش في مدينة كتالونيا”.

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق برشلونة يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64، خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر برصيد 72 لهذا الموسم.