صادم ما حدث مع طبيبة مصرية تم التحرش بها في العراق!

قالت وسائل اعلام مصرية إنّ طبيبة مصرية تعرضت للتحرش، على يد أستاذ نساء وتوليد في كلية الطب البشري بجامعة الأزهر، خلال عملهما في مركز للحقن المجهري بالعاصمة العراقية بغداد.

تعرض طبيبة مصرية لـ التحرش في العراق

وأكدت الطبيبة أنها عندما تصدت لأفعال زميلها المنافية للآداب وتقدمت بشكوى ضده إلى صاحبة المركز، أُجبرت على ترك العمل بشكل غير لائق، وتم طردها من المركز بدون تحقيق أو إنذار مسبق، مع التهديد بالأذى والاعتداء بالضرب، إذا لم تغادر العراق فورًا. وفق موقع “القاهرة 24“

وذكرت الطبيبة أنه في اليوم التالي تم إرسال مجموعة من البلطجية إلى محل سكنها بالقرب من المركز، وتم الاعتداء عليها وطردها من الشقة دون أخذ مستحقاتها المالية، أو تذكرة الطيران للعودة.

وطالبت الطبيبة، بتدخل نقابة أطباء مصر للبحث في واقعة التحرش بها، ومخاطبة نقابة أطباء العراق لمحاسبة المسؤول عن هذه الجريمة ومنع تكرارها.