ياسمين صبري تلاحق عبدالرحمن المطيري ومشهد أحدث ضجة.. سر رفضه الوقوف بجانبها (فيديو)

وطن – تداول رواد منصات التواصل مقطعاً مصوراً أظهر الفنانة المصرية ياسمين صبري، وهي تعاتب مشهور سناب شات السعودي عبدالرحمن المطيري، بسبب رفضه التصوير معها خلال إعلانه عن شركة عطور.

وأظهر مقطع مصور الممثلة المصرية وهي تقترب من المطيري وتعاتبه على ما يبدو بالنظرات والكلمات الغير واضحة، لكن المشهور السعودي كان يكتفي بالنظر إلى ياسمين صبري وهو خجول ويبتسم.

وسمع صوت موثق الفيديو يقول: “بينحرج”، ثم مازحه بقوله: “اخترت الدنيا”، وسأله عن سبب توتره.

متداول: ياسمين صبري تقوم باللحاق بـ عبدالرحمن المطيري بعد رفضه للتصوير معها. 👀 pic.twitter.com/uPllaZQaFe — Golden Dose (@GoldenDose) March 26, 2024

ياسمين صبري غاضبة من عبدالرحمن المطيري

وكان مقطع فيديو آخر وثق لحظة رفض المطيري دعوة المذيع “نيشان” للتصوير مع ياسمين صبري وزينب العلوان. ووفق ما تم تناقله في منصات التواصل يرفض الشهير السعودي “الاقتراب من النساء”.

ولقيت تلك الفيديوهات تفاعلاً رواد منصات التواصل وانقسمت الآراء بين مؤيد لتصرف المطيري ورافض له.

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ورأى البعض أن تصرف عبد الرحمن المطيري نابع من قناعاته الشخصية واحترامه للمرأة، خاصة وأنه لم يوجه إساءة لياسمين صبري و اعتبر البعض الآخر أن تصرفه غير لائق ويمسّ كرامة النساء.