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كرواتيا تُتوج ببطولة كأس العاصمة الودية بعد فوزها على مصر بالأربعة (شاهد)

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منتخب كرواتيا

وطن- تُوج منتخب كرواتيا ببطولة كأس العاصمة الودية بعد فوزه العريض على مستضيف البطولة مصر، الثلاثاء، في المباراة النهائية برباعية ثمينة مقابل هدفين في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على أرض ملعب ” ستاد العاصمة الإدارية”.

وافتتح صاحب الأرض منتخب مصر “الفراعنة”، أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال6 عن طريق اللاعب رامي ربيعة.

مباراة كرواتيا ضد مصر

وسجلت كرواتيا رباعية داخل مرمى شباك المنتخب المصري، عن طريق كلاً من اللاعبين نيكولا فلاسيتش عند الدقيقة ال21 وبرونو بتكوفيتش عند الدقيقة ال57 وأندري كراما ريتش عند الدقيقة ال77 وآخرهم لوفرو ماير عند الدقيقة ال86.

منتخب كرواتيا
تتويج منتخب كرواتيا على حساب مصر ببطولة كأس العاصمة

وعاد المنتخب المصري من بعيد بعد الرباعية ليسجل الهدف الثاني لتقليص نتيجة المباراة النهائية للبطولة الودية، عن طريق اللاعب محمد عبد المنعم عند الدقيقة ال94 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

وغاب عن مباراة كرواتيا ومصر، العديد من النجوم على صعيد منتخب الفراعنة، لعل أبرزهم محمد صلاح وأحمد حجازي وإمام عاشور.

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تونس تحصد الميدالية البرونزية

ونجح منتخب تونس ” نسور قرطاج” من حصد الميدالية البرونزية في المركز الثالث، بعد فوزه على منافسه نيوزيلندا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء المباراة بين كلا المنتخبين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

المنتخب المصري
لاعبو المنتخب المصري

وشهدت مباراة تونس ونيوزيلندا حالاتي طرد بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة ال93 من الوقت البديل من كلا المنتخبين، اللاعبين إلياس عاشوري وليبيراتو كاكاس.

وكان المنتخب التونسي قد قدم الأداء الأفضل من نظيره المصري أمام كرواتيا، فقد فرض التعادل السلبي عليه دون أهداف، إلا أنه تلقى الخسارة في ركلات الترجيح بنتيجة 4-5.

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