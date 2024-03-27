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فيديو قاسي.. ملاكم إيراني يتعرض لكسر في أنفه بلكمة واحدة أمام منافسه التايلندي

بقلم
فيديو قاسي.. ملاكم إيراني يتعرض لكسر في أنفه بلكمة واحدة أمام منافسه التايلندي

وطن – تعرض الملاكم الإيراني شيان حيدري لكسر في أنفه بلكمة واحدة تلقاها أمام منافسه التايلندي “بورتورثور بيتشرونغراوانغ” ضمن منافسات بطولة “تاي فايتنك” للملاكمة التايلندية “مواي تاي”.

وتلقى حيدري ما يعد الضربة القاضية من منافسه التايلندي حيث وثق مقطع مصور متداول لقطة قاسية تظهر لحظة كسر أنف الملاكم الإيراني على الفور.

ومع أن حيدري لم يستسلم على الفور إلا أنه سقط أرضا بعد تلقيه ضربات متواصلة بسبب كسر أنفه، لينتهي النزال بفوز بيتشرونغروانغ.

انتقادات لاذعة للملاكمة

وتتلقى رياضة الملاكمة عموماً انتقادات لاذعة بسبب الضرر الذي يلحق باللاعبين وما يمكن أن يؤثر على سلامتهم الجسدية والنفسية.

ووصف معلقون ما جرى من كسر أنف الملاكم الإيراني بأنه أسوأ لقطنة ليس فقط في تاريخ اختصاص الملاكمة التايلاندية، وإنما أيضا في تاريخ الفنون القتالية.

ورغم ذلك تعد لعبة الملاكمة التايلاندية من التراث الوطني في البلاد ويعود تاريخها إلى القرن السادس عشر.

وذكر مغردون أن “الملاكمة التايلاندية مواي تاي باتت أكثر وحشية من الرياضات القتالية الأخرى وحتى من الفنون القتالية المختلطة (MMA).

يذكر أن الرياضات الدفاعية الملاكمة التايلاندية تعد الأكثر عنفا من بين الفنون القتالية وتعتمد بشكل قوي على الركلات واللكمات واستعمال العضلات والساقين ما يتسبب بإيذاء الخصم.

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