المغربي محمد الشيبي رفض الظهور في “رامز جاب من الآخر” رغم إغرائه ماليا

وطن – اعتذر لاعب نادي الأهلي حسين الشحات للنجم المغربي الدولي محمد الشيبي، أثناء ظهور الشحات في برنامج “رامز جاب من الآخر” الرمضاني، مع الفنان رامز جلال، فيما كشفت مصادر أن الشيبي كان مفترضا أن يظهر مع رامز لكنه رفض رغم العرض المالي المغري الذي قدم له.

واستضاف رامز جلال في برنامجه الرمضاني الجديد “رامز جاب من الآخر”، بحلقة أمس الثلاثاء، لاعب نادي الأهلي حسين الشحات وزميله أكرم توفيق.

رامز جلال وجه بعض الأسئلة بشأن أزمة اللاعب حسين الشحات مع اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي الذي رفض الظهور مع الشحات ورفض العرض المالي المغري، الذي انتشرت معلومات أنه وصل 120 ألف دولار.

ويعتمد برنامج رامز جاب من الآخر على مواجهة خصمين مختلفين سويًا وقد كان من المقرر أن يحل الدولي المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، ضيفًا في البرنامج برفقه حسين الشحات.

ووفق ما نشرته الصحفية الرياضية المصرية سارة عبد الباقي، فقد رفض محمد الشيبي مبلغاً مالياً ضخماً للظهور في برنامج “رامز جاب من الأخر” مع اللاعب حسين الشحات بسبب أزمتهما سويًا عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في نهاية الموسم الماضي من الدوري.

المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، رفض الظهور في حلقة برنامج رامز التي تم إذاعتها أمس الثلاثاء، رفقة حسين الشحات، ليظهر مع الشحات، زميله في الأهلي أكرم توفيق الشيبي تلقى اتصالات من البرنامج لكنه رفض الظهور، حتى لا يفتح الباب أمام الاستغلال التجاري لأزمته مع الشحات، رغم ضخامة… pic.twitter.com/5C0D8bhIGJ — Sarah Abdelbaky (@SarahAbdelbaky1) March 27, 2024

وقالت سارة إن الشيبي تلقى اتصالات من البرنامج الخاص برامز لكنه رفض الظهور، حتى لا يفتح الباب أمام الاستغلال التجاري لأزمته مع الشحات، رغم ضخامة العرض المالي المقدم من البرنامج، حسب قولها.

اعتذار من الشحات للشيبي

وقدم حسين الشحات اعتذارا لمحمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بعد الأزمة التي شهدتها الملاعب بينهما وقال: “أكيد أقول لمحمد الشيبي حقك علي في اللي حصل، أنا غلطت قدام الكاميرا ويمكن دي أول مرة أعملها في حياتي”.

وأضاف لاعب نادي الأهلي: “أكيد أتأسف له، وأقول لوالدته حقك علي، لإني أنا شتمت والدته ودي حاجة كبيرة، وأنا غلطان فيها”.

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وعندما سأل رامز جلال لاعب الأهلي أكرم توفيق عن صاحب الخطأ في أزمة زميليه، ليرد قائلا: “الاثنين غلطانين”.

يذكر أن برنامج “رامز جاب من الآخر” يعتمد أجواء الحماس والرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثارت حلقاته ردود فعل متباينة من جمهور ومُتابعي النجم المصري.