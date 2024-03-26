“ميسي عُمان”.. حاتم الروشدي أحدث زلزالا في السلطنة بمباراة ماليزيا (فيديو)

وطن – استطاع اللاعب العماني حاتم الروشدي الاستحواذ على قلوب وعشاق الكرة المستديرة في سلطنة عمان، بعدما ساهم في فوز منتخب بلاده بهدفين دون مقابل ضمن مباراة ماليزيا في منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستطاع المنتخب العماني الفوز بهدفين دون مقابل على ماليزيا، سجل الأول عمر المالكي من ركلة جزاء في الدقيقة 49 ومحمد الغافري في نهاية الشوط الثاني ضمن الوقت بدل الضائع.

يا برانكو لم تقتنع بـ حاتم الروشدي وانت في الجهاز الفني للمنتخب

الآن أنت خارج أسوار منتخبنا نتمنى أنك تعلمت درس اليوم

لن نبالغ في الإشادة من أول ظهوره بكثر ما قدم نفسه بالمستوى الفني الكبير مع ناديه الفيصلي

حقًا كنا بحاجة إلى حاتم@khamis7777 @saleh_albarhi @AAlbulushy pic.twitter.com/BUBbH78aLX — خالد خلفان الرواحي (@k_alrawahi89) March 26, 2024

وأثنى العديد من رواد منصات التواصل على حاتم الروشدي بسبب أدائه المميز بعد دخوله كبديل.. واسمه الكامل حاتم سلطان عبدالله الروشدي ويلعب محترفا خارج السلطنة لصالح نادي الفيصلي الأردني.

إشادة واسع باللاعب حاتم الروشدي

وينحدر الروشدي البالغ من العمر 28 سنة من ولاية صحار ويلعب في المركز الهجومي، وقد حقق العديد من النجاحات سواء مع منتخب بلاده أو مع فريقه في الأردن.

كل التوفيق لي #حاتم_الروشدي الذي اثبتا جدارة في مبارة اليوم ضد المنتخب الماليزي. #عمان_عظيمة_بشعبها pic.twitter.com/4l4b4BdBoB — أبو الخليل (@Abu_Alkhalil_) March 26, 2024

وكتب أحمد المعمري: “شكرا حاتم ..انتظرك ف مباراة ودية او بطوليه لنرى ابداعاتك”.

فيما ذكر أبو الخليل عقب مباراة عمان وماليزيا: “كل التوفيق لحاتم الروشدي الذي أثبت جدارة في مباراة اليوم ضد المنتخب الماليزي.”

ونقل سلطان بن سيف مديح المعلق للاعب حاتم الروشدي وتفكيره خارج الصندوق في صناعة الهدف الذي تم تسجيله على ماليزيا وكتب المغرد: “يوم الجمهور تكلم وطالب نحتاج حاتم الروشدي في المنتخب ماحدا يسمع الكلام”.

يوم الجمهور تكلم وطالب نحتاج #حاتم_الروشدي في المنتخب ماحد يسمع الكلام … ما نبا شغل واسطات خلو المدرب يشتغل على راحته … مبروك للأحمر 🇴🇲#عمان_ماليزيا pic.twitter.com/IZbPT7sQMz — سلطان بن سيف (@Sultan_SaifS) March 26, 2024

وأضاف: “مانبا شغل واسطات خلو المدرب يشتغل على راحته مبروك للأحمر”.

وحقق منتخب عمان فوزه الثاني على التوالي مع المدرب التشيكي ياروسلاف شيلهافي ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ليتساوى مع قرغيزستان متصدر الترتيب بعد فوزه 5-1 على منتخب تايوان متذيل الترتيب، اليوم الثلاثاء، فيما تجمد رصيد ماليزيا عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وتمكن المنتخب بضغطه الكبير في تحقيق التقدم بالدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عبر عمر المالكي من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تدخل من حارس ماليزيا على محسن الغساني.

وضاعف الغافري النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة بتسديدة من مدى قريب بعدما تلقى تمريرة عرضية من عبد الله فواز.

منتخب عمان يقترب من حلم كأس العالم 2026

ولم يظهر منتخب سلطنة عمان حتى الآن في كأس العالم، ويحاول التقدم من أجل مواصلة حلم التأهل الأول إلى البطولة.

يذكر أن أصحاب المركزين الأول والثاني في 9 مجموعات يتأهلون بالمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية للمرحلة الثالثة والتي ستحدد المتأهلين عن القارة إلى كأس العالم 2026.

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وأقصي المنتخب العماني من منافسات دور مجموعات كأس آسيا 2023 قطر، عقب تعادله بطعم الخسارة والإقصاء أمام قرغيزستان بهدف لكليهما مع ختام منافسات دور المجموعات للبطولة الآسيوية بنسختها ال18.

وكان منتخب عمان قد احتل المركز الثالث من المجموعة السادسة لمنافسات دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 برصيد نقطتين، بعد تعادلين وخسارة.