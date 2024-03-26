محمد الضيف: “بيفكروا ما في رجال تدعس على روسهم” .. ما قصة التسجيل؟!

وطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعيّ، تسجيلاً صوتياً، منسوباً إلى القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

وفي التسجيل المقتضب المأخوذ من “اللاسلكي”، يقول الصوت المنسوب إلى محمد الضيف: “الله يعزكم .. بيفكرو مفيش رجال تدعس على رؤوسهم”، ويردّ عليه شخص آخر: “رهن الإشارة يا ابو خالد”.

"بيفكرو مفيش رجال تدعس على رؤوسهم" بصوت القائد أبو خالد محمد الضيف يحفظه الله #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/uW6Zev9WEf — احمد فوزي – Ahmed Faozi (@AFYemeni) March 26, 2024

وشكك كثيرون في صحة التسجيل الصوتي المنسوب لـ”الضيف“، ورجّحوا أنّه أنتج باستخدام الذكاء الإصطناعيّ، خاصة وان المنصات الرسمية لحماس والقسام لم تنشر مثل هذا التسجيل من قبل للقائد العام .

هل هذا هو فعلا؟

أعتقد أن الصوت معمول على الذكاء الاصطناعي لأنني لا أذكر اني سمعت هذا التسجيل من قبل — Kareem | كريم (@kareemAO2005) March 26, 2024

وكان القائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف أطلقَ في السابع من اكتوبر 2023 عملية طوفان الأقصى، ضد الاحتلال الإسرائيلي وذلك بالتزامن مع اقتحام المقاومين لمستوطنات غلاف غزة.