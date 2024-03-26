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محمد الضيف: “بيفكروا ما في رجال تدعس على روسهم” .. ما قصة التسجيل؟!

بقلم
محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام watanserb.com

وطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعيّ، تسجيلاً صوتياً، منسوباً إلى القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

وفي التسجيل المقتضب المأخوذ من “اللاسلكي”، يقول الصوت المنسوب إلى محمد الضيف: “الله يعزكم .. بيفكرو مفيش رجال تدعس على رؤوسهم”، ويردّ عليه شخص آخر: “رهن الإشارة يا ابو خالد”.

وشكك كثيرون في صحة التسجيل الصوتي المنسوب لـ”الضيف“، ورجّحوا أنّه أنتج باستخدام الذكاء الإصطناعيّ، خاصة وان المنصات الرسمية لحماس والقسام لم تنشر مثل هذا التسجيل من قبل للقائد العام .

وكان القائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف أطلقَ في السابع من اكتوبر 2023 عملية طوفان الأقصى، ضد الاحتلال الإسرائيلي وذلك بالتزامن مع اقتحام المقاومين لمستوطنات غلاف غزة.

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