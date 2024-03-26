تفكرت لميمة.. دنيا بطمة تطلق أغنية جديدة من داخل سجنها

وطن – أعلنت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر انستغرام إطلاق أغنية جديدة عن الشوق للأم خلال فترة قضاء عقوبتها في السجن، في قضية حساب “حمزة مون بيبي” الشهيرة

ونشر حساب الفنانة المغربية الرسمي عبر منصة الصور الشهيرة منشورا جاء فيه أن أغنية “تفكرت ميمتي” تم إطلاقها بمناسبة “يوم الأم” الذي صادف 21 آذار/مارس.

وجاء في منشور الإعلان: “صباح الخير اغنية الفنانة دنيا بطمة (تفكرت ميمتي) الآن على اليوتيوب بقناة شركة إنتاج فيلم “البوز”.

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دنيا بطمة حول أغنية “تفكرت لميمة”

وأضافت دنيا بطمة في منشورها: “حسبي الله ونعم الوكيل فلي كان سبب في فراقك على ميمتك وعلى بنياتك لي محتاجين ليك ويارب تخلي ليكم امهاتكم وترحم الي ماتو يارب”.

يذكر أن الشرطة المغربية اعتقلت دنيا بطمة، في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، في 31 من شهر يناير الماضي وأودعت سجن “الوداية” في مراكش لقضاء عقوبتها بعد توقيفها من قبل عناصر الشرطة القضائية بالتنسيق مع نظيرتها بمراكش.

وكانت تقارير إعلامية فنية قد كشفت تورط ملكة جمال في قضية دنيا بطمة المعروفة باسم “حمزة مون بيبي”.

وخلصت التحقيقات التي أجراها رجال الشرطة في المغرب حول حساب “حمزة مون بيبي” أن الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها كانتا تمولان هذه الصفحة.

قضية حمزة مون بيبي

وكان الحساب الذي يحمل اسم “حمزة مون بيبي” يعرض فضائح النجوم والمشاهير.

وتم من خلاله ابتزاز عدد كبير من المشاهير في المغرب وحتى في عدد من الدول العربية وخاصة الخليجية.

وكانت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء بالتنسيق مع نظيرتها بمراكش أوقفت الفنانة المغربية المثيرة للجدل دنيا بطمة، تنفيذا للحكم الصادر ضدها.

ورفضت محكمة النقض بالرباط، الشهر الفائت طلب النقض الخاص بالفنانة المغربية بإلغاء حكم سجنها لمدة عام بعد إثبات علاقتها بحساب “حمزة مون بيبي” الذي أنشئ عبر تطبيق “سناب شات” لفضح المشاهير وعلاقاتهم المشبوهة برجال أعمال.