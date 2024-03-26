البحرين تتسابق لدعم سفاح دمشق.. دعوة رسمية وجهها حمد بن عيسى إلى بشار الأسد

وطن – وجه ملك البحرين حمد بن عيسى دعوة رسمية إلى بشار الأسد رئيس النظام السوري الذي يوصف بسفاح دمشق لحضور القمة العربية المقبلة في العاصمة البحرينية المنامة.

ونقلت وكالة سانا التابعة للنظام السوري أنباء تتحدث عن تسلم بشار الأسد الثلاثاء دعوة رسمية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عبر سفير المملكة في دمشق وحيد مبارك سيار.

وقالت الوكالة إن سبار سلم الأسد رسالة من العاهل البحريني، تضمنت دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع الدورة العادية 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

تطبيع البحرين مع الأسد وإسرائيل

واستأنفت البحرين المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي علاقاتها السياسية مع النظام السوري وأعادت افتتاح سفارتها في العاصمة السورية، دمشق، في 28 من كانون الأول 2018.

ووقع النظام البحريني مع إسرائيل اتفاقية تطبيع العلاقات في أيلول/سبتمبر 2020 تلاها زيارات إسرائيلية إلى المنامة.

يذكر أن تطبيع العلاقات مع نظام الأسد جاء بعد يوم واحد من خطوة إماراتية مماثلة.

تاريخ قطع العلاقات

وأغلقت المنامة سفارتها في دمشق في آذار 2012، وكانت حينها ثاني دولة عربية خليجية تسلك هذا المسار وتسحب بعثتها الدبلوماسية من دمشق، بعد السعودية.

وتبعتها دول أخرى بسبب تعاطي النظام السوري بأسلوب قمعي مع الاحتجاجات السلمية الأهلية التي طالبت حينها بالتغيير السياسي وإسقاط نظام بشار الأسد.

القمة العربية 2024

يذكر أن القمة العربية المقصودة ستعقد في 16 أيار/مايو المقبل في العاصمة البحرينية المنامة.

وشارك “سفاح دمشق” العام الماضي في قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتتسابق دول الخليج لتعويم وتلميع نظام بشار الأسد رغم جرائمه الوحشية بحق السوريين إلا أنه تصر على منحه إمكانية حضور القمم العربية وهو ما حصل العام الماضي في جدة للمرة الأولى عقب 11 عاما من القطيعة، بفعل تجميد الجامعة عضوية دمشق.