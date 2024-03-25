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مشهد مقزز لجينيفر لوبيز مع مساعدتها يعرضها لسيل من الهجوم (فيديو)

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مشهد مقزز لجينيفر لوبيز مع مساعدتها يعرضها لسيل من الهجوم

وطن – أثارت الممثلة الأمريكية “جينيفر لوبيز” انتقادات واسعة بعدما نادت مساعدتها لتبصق العلكة في يدها، في مشهد مقزز بأحد الأماكن العامة.

ووصف هذا السلوك من قبل الكثيرين بالمقزز والاستعلائي من جينيفر.

وتركت الممثلة جينيفر لوبيز معجبيها في حالة صدمة عندما شوهدت على ما يبدو وهي “تبصق علكتها المستعملة في يد مساعدتها” في شوارع مدينة نيويورك، ووصف الكثيرون هذا السلوك بأنه “فظ” و”سيئ”.

وفي الفيديو، شوهدت نجمة Hustlers السابقة وهي ترتدي ملابسها برفقة صديق أو نجمة مشاركة في شوارع Big Apple المزدحمة، بينما بدا مساعدتها وهي تركض في اللقطة لالتقاط العلكة.

ووفق صحيفة “ميرور” البريطانية شعر الجمهور بالغضب هذا الأسبوع عندما أعيد توزيع المقطع الذي تم تصويره قبل ست سنوات.

 

سلوك فظيع

ولم يصدق المشاهدون أعينهم على هذا “السلوك الفظيع”، وزعموا أنه حتى لو كانت جينيفر في منتصف تصوير مشهد سينمائي، كان بإمكانها أن تطلب من مساعدتها منديلًا، وتبتلعه، وتتخلص منه في سلة المهملات. أو حتى بصقها على الأرض.

وبينما حاول البعض الدفاع عن هذه الخطوة، زاعمين أن هذا أمر شائع في أماكن تصوير الأفلام، لا يزال آخرون يعتبرونه غير مقبول.

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مهووسة بالعلكة

ومنذ سنوات أشارت وسائل إعلام إلى أن شغف وولع الفنانة الأمريكية جينيفر لوبيز بـ«العلكة» وصل إلى حد الإدمان، حتى أنه دائماً معها سواء في منزلها، أو خلال تصوير أعمالها الفنية، وأيضاً حفلاتها الغنائية.

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