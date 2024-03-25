فجر عينها.. مسلح يمطر البلوغر العراقية شاهندة وزوجها حسين بالرصاص في بغداد (فيديو)

وطن – تداول رواد منصات التواصل في العراق بشكل واسع أنباء تعرض التيك توكر حسين وزوجته شاهندة، لمحاولة اغتيال رمياً بالرصاص في العاصمة بغداد.

وتناقلت الأوساط العراقية خلال الساعات الماضية تفاصيل ما جرى مع التيك توكر الذين طالبا بضرورة ملاحقة الجناة والقبض عليهم.

وذكر الزوجان “حسين وشاهندة” بتصريحات صحفية لإحدى وسائل الإعلام السعودية أنهما اتخذا من “تيك توك” منصة لكسب الرزق عبر تصوير فيديوهات وعرضها للناس و خلال الإعلانات والبث المباشر.

🚨بعد تعرضهما لمحاولة قتل بالرصاص في بغداد ▪️الزوجان البلوغران "حسين" و"شاهندة" ،يطالبان عبر "العربية العراق" ، بملاحقة المجرمين وتقديمهم للقضاء•#العراق#بغداد pic.twitter.com/2DxSA015cr — Raad Hashim (@raad_arabi) March 25, 2024

تهديدات سبقت الحادثة

وأوضح التيك توكر حسين أنه يتلقى عادة تهديدات كثيرة خلال البث المباشر، حتى قال له أحدهم ذات مرة “غادر بغداد راح تقتل”.

لكن الناشط العراقي ذكر أنه لا يعير هذه التهديدات أي اهتمام، كما أن الزوجين لم يكترثا كونهما لا تربطهما أي عداوات، وفق المصدر.

وتفاجأ الثنائي حسين وشاهندة أثناء عودتهما من العمل ذات يوم برجل ملثم فتح عليهما النار، ما تسبب بإصابته بـ6 رصاصات، وإصابة زوجته بـ3 فقدت على إثرها إحدى عينيها.

🚨بعد تعرضهما لمحاولة قتل بالرصاص في بغداد ▪️الزوجان البلوغران “حسين” و”شاهندة” ،يطالبان عبر “العربية العراق” ، بملاحقة المجرمين وتقديمهم للقضاء•#العراق#بغداد pic.twitter.com/2DxSA015cr — Raad Hashim (@raad_arabi) March 25, 2024

فقدت عينيها جراء الهجوم

الزوجة شاهندة ذكرت أنها فقدت عينها اليمنى بعد موت العصب ولا علاجات قد تعيد إليها الرؤية. وطالبت وزوجها حسين السلطات العراقية بضرورة إلقاء القبض على الفاعلين ومعاقبتهم.

يذكر أن الحادثة شغلت وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط العراقية خلال الساعات الماضية.

وساد غضب شديد ودعوات لإلقاء القبض على الفاعلين وإنزل أشد العقوبات بهم ليكونوا عبرة لغيرهم.