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فجر عينها.. مسلح يمطر البلوغر العراقية شاهندة وزوجها حسين بالرصاص في بغداد (فيديو)

بقلم
فجر عينها.. مسلح يمطر البلوغر العراقية شاهندة وزوجها حسين بالرصاص في بغداد

وطن – تداول رواد منصات التواصل في العراق بشكل واسع أنباء تعرض التيك توكر حسين وزوجته شاهندة، لمحاولة اغتيال رمياً بالرصاص في العاصمة بغداد.

وتناقلت الأوساط العراقية خلال الساعات الماضية تفاصيل ما جرى مع التيك توكر الذين طالبا بضرورة ملاحقة الجناة والقبض عليهم.

وذكر الزوجان “حسين وشاهندة” بتصريحات صحفية لإحدى وسائل الإعلام السعودية أنهما اتخذا من “تيك توك” منصة لكسب الرزق عبر تصوير فيديوهات وعرضها للناس و خلال الإعلانات والبث المباشر.

تهديدات سبقت الحادثة

وأوضح التيك توكر حسين أنه يتلقى عادة تهديدات كثيرة خلال البث المباشر، حتى قال له أحدهم ذات مرة “غادر بغداد راح تقتل”.

لكن الناشط العراقي ذكر أنه لا يعير هذه التهديدات أي اهتمام، كما أن الزوجين لم يكترثا كونهما لا تربطهما أي عداوات، وفق المصدر.

وتفاجأ الثنائي حسين وشاهندة أثناء عودتهما من العمل ذات يوم برجل ملثم فتح عليهما النار، ما تسبب بإصابته بـ6 رصاصات، وإصابة زوجته بـ3 فقدت على إثرها إحدى عينيها.

فقدت عينيها جراء الهجوم

الزوجة شاهندة ذكرت أنها فقدت عينها اليمنى بعد موت العصب ولا علاجات قد تعيد إليها الرؤية. وطالبت وزوجها حسين السلطات العراقية بضرورة إلقاء القبض على الفاعلين ومعاقبتهم.

يذكر أن الحادثة شغلت وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط العراقية خلال الساعات الماضية.

وساد غضب شديد ودعوات لإلقاء القبض على الفاعلين وإنزل أشد العقوبات بهم ليكونوا عبرة لغيرهم.

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