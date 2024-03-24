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“المقاومة السبب” .. مغرّدون سعوديون يشمتون من اغتصاب جنود الاحتلال نساء في مجمع الشفاء!

بقلم
مغرّدون سعوديون يشمتون من اغتصاب جنود الاحتلال نساء فلسطينيات في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه

وطن – قابلت حسابات ومغردون سعوديون، الأنباء عن اغتصاب جنود الاحتلال الإسرائيلي، نساء فلسطينيات في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، بسخرية تارةً وشماتة تارةً أخرى، معتبرين أنّ نصرتهنّ والدفاع عنهنّ ليس من شأنهم!.

وفي ردودٍ على تغريدةٍ نشرها الداعية الفلسطيني من قطاع غزة جهاد حلس، قال فيها: “يا مسلمون، اغتصبوا نساءكم في شهر رمضان ثم قتلوهن، فماذا أنتم فاعلون!!”، لوحظ سخرية معظم المعلقين بحسابات سعودية، من صرخة الداعية، وأظهروا لا مبالاة بما يحدث للنساء في غزة.

وأبدى مغرّدون سعوديون -يضعون علم المملكة بجانب أسماء حساباتهم-، عدم الغيرة على محارم المسلمين وهي تغتصب في قطاع غزة، موجهين اللوم للمقاومة وأنها السبب في الذي يفعله جنود الاحتلال بهنّ.

ويبدو من خلال متابعة تلك الحسابات أن كثيراً منا يتبع الذباب الإلكتروني الذي يشنّ حملات موجهة ومنسقة، ولأشخاص سعوديين يتابعهم الآلاف، كحساب المغرد “عبدالعزيز الحبيب”ـ الذي يتابعه أكثر من 33 ألف متابع، حيث ردّ على الداعية الفلسطيني بأسلوب مستفزٍّ وساخر، إذ علّق بالقول: “كما فعلت أنت”.

بينما ردّ حساب يحمل اسم “منال الصبحي ” تعرف نفسها أنها ناشطة سعودية: “استمتع قد ما تقدر يا زلمه دوشتنا”.

حساب آخر يضع صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويحمل اسم “فيصل الدوسري” قال متشفياً: “لماذا لم نراك بـ سلاحك تدافع عنهم الست مسلم ؟. اليسوا عرضك اليسوا عندكم في غزة ؟. الست رجل ولديك حمية وغيرة عليهم ؟. فماذا فعلت ان كان لديك غيرة”.

وتابع: “موماً نساء المسلمين محفوظات الحمد لله. ونحن في السعودية محافظين عليهم ونحميهم. ونفديهم بأرواحنا ان مسهم الضر ، ولكن الدور عليكم في حماية نساء فلسطين وتحديداً غزة”.

في حين أظهر حساب يحمل اسم “حمدان الشهري” شماتةً بما يحدث لنساء غزة، وردّ على تغريدة الداعية جهاد حلس بالقول: “اللهم لك الحمد اعراضنا حافظينهم ولا احد يقدر يمسهم بسوء ولا ننتظر من يحميهم .. وش هالبلد اللي ما فيه رجال يدافعون عن الارض والعرض ؟!!! وش هالبلد اللي ينتظر غيره يجي ويدافع عنه ؟!!! مافيكم رجال ..؟!!!!!.

جنود الاحتلال اغتصبوا نساء فلسطينيات في مجمع الشفاء ومحيطه

وأمس السبت، كشف سيدة فلسطينية تدعى جميلة الهسي محاصرة بمحيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة عن أنّ جنود جيش الاحتلال اغتصبوا نساء وقتلوهن بمحيط المجمع.

كما تناقل ناشطون فلسطينون رواية صادمة، حول اغتصاب جنود الاحتلال الاسرائيلي امرأة حامل في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

ونقل نشطاء على لسان زوج سيدة تعرضت لاغتصاب من قبل جنود الاحتلال قوله: “أمروها بخلع ملابسها وبدأوا بضربها .. قالت للجيش أنا حامل بالشهر الخامس لا تضربوني، ثمّ استمروا بضربها، وبعد ساعات أخرجوا جميع النساء ما عدا السيدة الحامل، وأطفالها .. أخذوها أمام زوجها وأطفالها واغتصبوها، وأمروا الرجال بعدم إغماض أعينهم وإلا سيطلقوا عليهم النار”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي اقتحام مستشفى الشفاء، فيما بدأ اقتحام مستشفيين آخرين هما مستشفى الأمل في خان يونس والنصر في مدينة غزة.

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