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ماذا قال الألماني توني كروس عن تجديد عقده مع نادي ريال مدريد؟!

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توني كروس

وطن- يتطلع النجم الألماني توني كروس لاعب وسط نادي ريال مدريد إلى تجديد عقده مع الفريق الملكي مع نهاية الموسم الجاري، عقب عودته إلى صفوف منتخب بلاده بعد 3 أعوام من اعتزاله الدولي.

وقال الألماني توني كروس، في المؤتمر الصحفي رداً على سؤال مواصلته للعب مع المنتخب بعد البطولة الأوروبية يورو 2024، ” لم أفكر في الأمر كثيراً، إذ أن القرار يتعلق بالبطولة التي تنتظرنا، أحتاج أولاً إلى حسم مسألة عقدي مع نادي ريال مدريد”.

تجديد عقد توني كروس مع ريال مدريد

وواصل كروس، ” ليس لديّ عقد حتى الموسم المقبل مع النادي”.

وختم اللاعب كروس الحديث عن تجديد عقده مع النادي، ” لقد مددت عقدي السابق في وقت متأخر من الموسم، ولم تكن هناك أي مشكلات مع النادي (ريال مدريد)”.

اللاعب توني كروس
النجم الألماني توني كروس

وينتهي عقد نجم المنتخب الألماني الدولي توني كروس مع نادي ريال مدريد نهاية الموسم الجاري. كحال زميله الكرواتي لوكا مودريتش الذي سينتهي عقده مع النادي الصيف المقبل.

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عودة توني كروس لمنتخب ألمانيا

وكان الألماني كروس المتوج بلقب كأس العالم نسخة 2014، قد أعلن عن عودته إلى صفوف تشكيلة المنتخب الألماني بعد 3 سنوات على قرار اعتزاله الدولي، من أجل المشاركة في بطولة اليورو 2024 التي تستضفها بلاده في يونيو/ حزيران المقبل.

اللاعب توني كروس
لاعب ريال مدريد كروس

وسيلتقي منتخب ألمانيا في مواجهة قوية وصعبة أمام وصيف بطل كأس العالم  منتخب فرنسا، السبت، في مباراة ودية بين كلا المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس/ أذار الجاري، على ميدان ملعب “غروباما”.

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