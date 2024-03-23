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طبيعة إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر في المباراة الودية أمام نيوزيلندا (فيديو)

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إمام عاشور

وطن- أفاد الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، عن طبيعة إصابة إمام عاشور لاعب المنتخب المصري ونادي الأهلي، في المباراة الودية مع الفراعنة أمام نيوزيلندا، التي  أقيمت على ملعب ” استاد العاصمة الإدارية”.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان نشره عبر حسابه على منصة “الفيس بوك”، ” أثبت الأشعة التي خضع لها لاعب منتخب مصر إمام عاشور، عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف”.

إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر

وأضاف اللاعب عاشور، “سيستكمل اللاعب الأشعة السبت، وسيتم بعدها عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب وتحديد حاجته لجراحة من عدمها”.

وختم بيان الاتحاد، ” لقد تم الواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا والنادي الأهلي”.

وكان اللاعب إمام عاشور قد خرج من الملعب متأثراً بإصابته من مباراة نيوزيلندا، في منافسات نصف نهائي كأس العاصمة مصر الودية، بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء، وتم نقل اللاعب إلى المشفى عبر سيارة الاسعاف لتلقي العلاج.

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فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

وحقق منتخب مصر (الفراعنة)، الفوز المهم تحت قيادة المدرب حسام حسن الذي تولى منصب التدريب بعد إقالة روي فيتوريا البرتغالي على خلفية فشله في كأس أمم أفريقيا 2023، على نظيره نيوزيلندا بهدف نظيف  دون مقابل.

اللاعب إمام عاشور
إمام عاشور لاعب الأهلي المصري

وسجل هدف انتصار المنتخب المصري في المباراة، اللاعب مصطفى محمد عند الدقيقة ال29 من ركلة جزاء.

المنتخب المصري
لاعبو المنتخب المصري لكرة القدم

وسيلتقي منتخب مصر (الفراعنة) في المباراة النهائية للبطولة الودية كأس العاصمة مصر، أمام الفائز من مباراة تونس وكرواتيا، السبت.

ومن المقرر أن يقام مباراة نهائي كأس العاصمة مصر الودية بين مصر والفائز من مباراة تونس وكرواتيا، الثلاثاء، على ملعب “استاد العاصمة الإدارية”.

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