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شاهد مباراة تونس ضد كرواتيا بث مباشر مجاناً على القنوات المفتوحة

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لاعبو منتخب تونس

وطن- يترقب جماهير الكرة العربية والتونسية على وجه الخصوص، مشاهد مباراة تونس ضد كرواتيا بث مباشر، في إطار منافسات بطولة كأس العاصمة مصر الودية، السبت، على ملعب “استاد العاصمة الإدارية”.

وستنطلق مباراة تونس ضد كرواتيا الودية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والمغرب و الجزائر.

مباراة تونس ضد كرواتيا بث مباشر

وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول الخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الثانية عشرة مساءً منتصف الليل.

ويقود تدريب منتخب تونس (نسور قطاج) المدربين أنيس البوسعايدي ومنتصر الوحيش إلى حين اختيار مدرب جديد، بعد استقالة جلال قادري على خلفية فشله في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 كوت ديفوار وخروجه من دور المجموعات.

منتخب تونس
تدريبات منتخب تونس
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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ضد كرواتيا

وستبث مباراة تونس ضد كرواتيا الودية على شبكة قنوات “أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الناقلة لأحداث المباراة بين كلا المنتخبين في بطولة كأس العاصمة مصر.

كما وستنقل المباراة على قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على النايل سات 11861، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

كما وسيعلق على مجريات أحداث مباراة تونس ضد كرواتيا، المعلق الرياضي محمود أبو الركب.

مباراة تونس ضد كرواتيا بث مباشر (شاهد) بجودة عالية مجاناً

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز النظيف على نيوزيلندا بهدف دون مقابل، ليتأهل إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العاصمة مصر أمام الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العاصمة مصر، الثلاثاء، بين مصر والفائز من مباراة تونس وكرواتيا، على ملعب “ستاد العاصمة الإدارية”.

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لاعبو منتخب تونس

شاهد مباراة تونس ضد كرواتيا بث مباشر مجاناً على القنوات المفتوحة

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