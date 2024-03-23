ديفيد هيرست يحذر: إسرائيل تجر الولايات المتحدة إلى حرب إقليمية خطيرة

وطن – قال رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” الكاتب الصحفي البريطاني ديفيد هيرست، إن اسرائيل تحاول جر الولايات المتحدة إلى حرب إقليمية.

وأضاف “هيرست” في مقال مطول نشره الموقع أن واشنطن إذا سمحت لإسرائيل بتحويل غزة إلى مخيم عملاق للاجئين، مما يجبر الفلسطينيين تدريجياً على ركوب القوارب، فسوف تتكشف معركة وجودية غير مسبوقة في جميع أنحاء المنطقة.

وعندما سُئل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عما إذا كان يوافق على مؤتمر “انتصار إسرائيل” الأخير، والذي دعا إلى الطرد الجماعي للفلسطينيين من غزة، قال إن وزراء حكومته الذين حضروا “يحق لهم إبداء آرائهم”.

وقبل بضعة أشهر فقط، أفادت التقارير أنه كلف رون ديرمر، أحد أقرب مساعديه، باستكشاف طرق “لتخفيف” عدد سكان غزة.

فتح البحر

وبحسب الموقع ذاته كانت الفكرة هي تجاوز مقاومة مصر والولايات المتحدة وأوروبا لموجة جماعية أخرى من اللاجئين، من خلال فتح البحر كبادرة إنسانية.

وزعمت صحيفة “يسرائيل هيوم” التي حصلت على نسخة من الخطة: “أن ظاهرة اللاجئين في مناطق الحرب “أمر مقبول”. لقد غادر عشرات الملايين من اللاجئين مناطق الحرب في جميع أنحاء العالم في العقد الماضي فقط، من سوريا إلى أوكرانيا.

وأشار الكاتب إلى أنه ليس هناك ما يشير إلى أن نتنياهو قد تخلى عن خطته الرامية إلى دفع أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى القوارب، كما أنه على الرغم من التوترات العديدة في مجلس الحرب، فإن جيش الاحتلال يقاوم هذه الأوامر.

وإذا لم تكن هناك خطة مقنعة لليوم التالي للحرب، فمن الواضح أن هناك إجماعاً على إبقاء سكان غزة بالكامل في الخيام، معتمدين على المساعدات التي تسيطر عليها إسرائيل وحدها.

المجاعة والنفي

ولفت ديفيد هيرست في مقاله إلى أن الأمور تسير كما خطط لها. فبعد خمسة أشهر من الحرب، استنفد 1.1 مليون شخص، أي نصف السكان، إمداداتهم الغذائية بالكامل ويعانون من جوع كارثي.

وهذا هو أكبر عدد من الأشخاص يتم تسجيله على الإطلاق على أنهم يواجهون جوعًا كارثياً، حسب التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي وتبلغ حدة المجاعة ذروتها في المحافظتين الشماليتين من قطاع غزة، حيث لا يزال حوالي 300,000 شخص محاصرين.

وأوضح أن تقييد تدفق المساعدات هي سياسة مملوكة لأعضاء الكنيست بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وكذلك نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

المجاعة الجماعية هي وسيلة مجربة ومختبرة لدفع الفلسطينيين إلى المنفى. وكما هو الحال غالبا في تاريخ الاستعمار، حاولت بريطانيا ذلك أولاً.

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صراخ بايدن

وبعيدًا عن مكبرات الصوت الساخنة، ورد أن بايدن صرخ وسب عندما أخبر في اجتماع خاص في البيت الأبيض عن انخفاض أرقام استطلاعات الرأي في ميشيغان وجورجيا بسبب تعامله مع الحرب على غزة، قائلا إنه يعتقد أنه كان يفعل ما هو صحيح رغم التداعيات السياسية.

ومضى التقرير مشيراً إلى أن رفض زعماء القبائل في غزة خطط توزيع المساعدات تحت السيطرة الإسرائيلية، وتشكيل نموذج أولي لنظام فيشي، أدى إلى اندلاع موجة من القتال في المحافظات الشمالية ومعركة أخرى في مستشفى الشفاء.

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ضربة قوية لإسرائيل

وقامت العشائر بتشكيل “لجان شعبية ” لضمان إيصال قوافل المساعدات إلى مراكز التوزيع التابعة للأونروا.

وفي الواقع، كانت القوافل تحت حراسة مجموعة متنوعة من الفصائل، بما في ذلك فتح وحماس. وقد حققت عمليات التسليم نجاحا كبيرا، وهي الأولى التي تتم عن طريق البر منذ أسابيع.

ولكنها كانت أيضاً بمثابة ضربة قوية لإسرائيل – أولاً من خلال إظهار أن حماس لا تزال نشطة وقادرة على التنظيم في الشمال، وثانياً لأنها تعني أن إسرائيل فقدت مؤقتاً السيطرة على توزيع المساعدات، وهي نقطة الضغط الرئيسية على القطاع.

وعلى ذلك، استهدفت قوات الاحتلال المسؤول عن تنسيق القوافل، مدير عمليات الشرطة فائق المبحوح ، وقتلته، بعد محاصرته في مستشفى الشفاء.

وتلا ذلك غارات جوية، وفي يوم الثلاثاء، قُتل ما لا يقل عن 23 فلسطينياً مسؤولين عن توفير الأمن لإمدادات المساعدات.

ووفق هيرست-فهذا أمر غير عقلاني على الإطلاق بالنسبة لإسرائيل إذا كانت تحاول إقامة شكل من أشكال السيطرة المدنية عندما تنتهي الحرب

ومن خلال إعلان الحرب على القبائل التي كانت تحاول التحدث معها طوال الأشهر الخمسة الماضية، فإن إسرائيل تعمل على توحيد سكان غزة بالكامل خلف الفصائل الفلسطينية.

بلايا أمريكا

وحمل الكاتب البريطاني الولايات المتحدة الأمريكية تعقيدات ما يجري، وأضاف أن غزوها العراق أطلق سلسلة من الأحداث التي أغرقت المنطقة برمتها في حالة من الاضطرابات، ووسعت نطاق إيران إلى حد كبير في العالم العربي، وأشعلت الانقسامات الطائفية من جديد وخلقت الكثير من البلايا في العالم.

ولم تعد إسرائيل رصيداً استراتيجياً للولايات المتحدة وشريكاً عسكرياً. إنها بذرة وحاضنة ومدفأة لحرب إقليمية، واليوم، يعمل الغزو الإسرائيلي لغزة على توحيد العالم العربي ضد إسرائيل.

وأصبح الحوثيون الآن نخب العرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط بسبب حملتهم ضد السفن الغربية في البحر الأحمر. لكن السياسة الأميركية لا تزال بقيادة نتنياهو.

وختم الكاتب تقريره بالقول أن بايدن إذا اتبع إسرائيل في هذا المسار، فسوف يخسر الانتخابات المقبلة. والغضب بين العرب الأميركيين هو خارج المخططات. لكن هذا ليس له عواقب استراتيجية تذكر، فقد تصرف الرئيس الديمقراطي بشكل سيئ للغاية.