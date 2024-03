أغنية تايلور سويفت All Too Well في نص حكم قضائي أمريكي

وطن – اقتبست القاضية الأمريكية ماريا ستراتون كلمات أغنية All Too Well للمغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت خلال حكمها بدعوى لفرقة “ميتاليكا” ضد إحدى شركات التأمين.

وخسرت فرقة “ميتاليكا” الموسيقية الدعوى القضائية التي رفعتها على خلفية خسائر تكبدتها في موسيقى “هيفي ميتال” بعد توقف الحفل بسبب انتشار المرض المعدي.

وفرقة “ميتاليكا” من أكثر الفرق تأثيراً في العقود الأخيرة وقد تشكلت بتركيبتها الأصلية في كاليفورنيا في بداية الثمانينيات.

واقتبست القاضية التي نظرت في القضية قراءة حكمها مع كلمات أغنيات تايلور سويفت “We were there. We remember it all too well” وفق ما نقله موقع billboard وترجمته وطن.

حكم قضائي بشأن فرقة ميتاليكا

وبعد إلغاء حفلات موسيقية لها في أمريكا الجنوبية سنة 2020 كانت الفرقة المكونة من أربعة أعضاء تطالب بالحصول على تعويضات بثلاثة ملايين دولار.

ورفضت شركة التأمين “لويدز أوف لندن” طلب الفرقة قائلةً إنها ليست مضطرة للدفع في حالات الخسائر الناجمة عن تفشي الأمراض المعدية وتقصد بذلك جائحة كورونا.

ودفع ذلك مغني الروك الشهير جيمس هيتفيلد وزملاؤه لرفع دعوى قضائية في كاليفورنيا.

وطالبت الفرقة الموسيقية الأمريكية القضاء بإجبار شركة التأمين على الدفع.

كما شددت ميتاليكا أن عوامل أخرى قد تكون ساهمت في إلغاء الحفلات في الأرجنتين وتشيلي والبرازيل.

أغنية تايلور سويفت في الحكم القضائي

وأصدر القضاء الأمريكي حكماً ببطلات الدعوى وأكد أنه لا أساس للادعاءات التي وصفته بالسخيفة.

وذكرت القاضية ماريا ستراتون أن ادعاءات فرقة “ميتاليكا” غير صحيحة ومن غير المنطقي الاعتقاد بأن عمليات الإغلاق الحكومية لم تكن نتيجة كورونا.

وأوضحت ستراتون: “لم يكن هناك لقاح ضد كوفيد-19 في مارس 2020 ولا أدوية لعلاجه وكان هناك نقص في أجهزة التنفس الاصطناعي. وكانت كمامات “إن-95″ شبه معدومة”.

وأضافت: “كان المرضى يُعالَجون في خيام في مواقف السيارات في المستشفى.. كان الناس مرعوبين”.

نتذكر كل ذلك جيداً

واستدلت القاضية بكلمات من أغنية الفنانة الأمريكية تايلور سويفت قائلة: “سأعيد صياغة عبارة من أغنيات تايلور سويفت “كنا هناك”. نتذكر كل ذلك جيداً”.

واستخدمت ستراتون عبارة الأغنية: “We were there. We remember it all too well” وهي من كلمات أغنية تايلور سويفت.

يذكر أن العالم شهد توقفاً واسعاً لمختلف الأنشطة عام 2020 بسبب جائحة كورونا حيث قتل الفيروس آنذاك الملايين وأحدث دماراً اقتصادياً ومجتمعياً.