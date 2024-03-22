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تشكيلة المنتخب المصري ضد نيوزيلندا الودية والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

بقلم
المنتخب المصري

وطن- تشهد تشكيلة المنتخب المصري ضد نيوزيلندا الودية، غياب محمد صلاح قائد منتخب الفراعنة وهداف نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي بداعي الإصابة.

وستقام مباراة المنتخب المصري ضد نيوزيلندا الودية، الجمعة، تحت قيادة المدرب الوطني حسام حسن أسطورة الكرة المصرية، على أرض ملعب ” استاد العاصمة الإدارية”.

توقيت مباراة المنتخب المصري ضد نيوزيلندا

وستبدأ مباراة مصر ونيوزيلندا الودية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس المحتلة.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول الخليج العربي، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، بينما ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

تشكيلة المنتخب المصري ضد نيوزيلندا

وسيدخل المدرب الوطني المصري حسام حسن، أولى مبارياته الودية مع منتخب الفراعنة أمام نيوزيلندا، بتشكيلة أساسية متوقعة كما يلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.

دفاع التشكيلة: محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، ياسر إبراهيم (محمد هاني)، أحمد فتوح.

حسام حسن
حسام حسن مدرب منتخب مصر

خط الوسط: محمد النني، أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي (مروان عطية).

مركز الهجوم: مصطفى محمد، محمود تريزيجيه، عمر مرموش.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

كما وستبث مجريات لقاء مباراة المنتخب المصري أمام نيوزيلندا الودية، على شبكة قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية.

وستنقل المباراة على قناة (on time sport 1 live)، بتردد على النايل سات 10853، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5، وباستقطاب أفقي.

بث مباشر مباراة المنتخب المصري ضد نيوزيلندا شاهد بجودة عالية (اضغط هنا)

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث المباراة الودية بين كلا المنتخبين، المعلق المصري حاتم بطيشة.

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