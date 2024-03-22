الفياجرا .. اكتشاف علمي جديد ومثير عن الحبة الزرقاء

وطن – اكتشف العلماء أن الفياجرا قد تجعلك تعيش لفترة أطول، لكنهم يعترفون بأنه ليس لديهم أي فكرة عن السبب.

يقول باحثون فرنسيون وسويسريون إن مادة السيلدينافيل، وهي المادة الكيميائية القوية التي تساعد الرجال على الانتصاب، قد يكون لها “تأثير مفيد على العمر”.

وتبين أن الرجال الذين وصفوا دواء العجز الجنسي كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 15 في المائة خلال فترة الدراسة التي فحصت 40 عاما من البيانات.وفق ترجمة وطن عن ديلي ميل البريطانية

وكانت التأثيرات الواضحة لإطالة العمر واضحة للغاية لدرجة أن الفريق ادعى أن النتائج “تستدعي المزيد من التحقيق”.

تم تحليل السجلات الطبية لحوالي 500 ألف بريطاني في الدراسة، والتي لم تتم مراجعتها بعد، وهي العملية التي تزيل أي عيوب في المنهجية.

وبفضل هذه البيانات، تمكن الخبراء في شركة EPITERNA الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية من رؤية أي نتائج صحية محتملة مرتبطة بأدوية معينة.

وكان لمعظم الأدوية التي قاموا بتقييمها، والتي يزيد عددها عن 400 دواء، والتي شملت المضاد الحيوي أموكسيسيلين ودواء الكولسترول سيمفاستاتين، تأثير “سلبي” على العمر.

على سبيل المثال، تم ربط مسكن الألم الأفيوني المورفين بزيادة خطر الوفاة بنسبة 456% خلال فترة الدراسة.

وقال الباحثون، الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع خبراء من جامعات زيورخ ولوزان ومستشفى تولوز، إن هذا “ربما يرجع إلى التأثير السلبي الكامن للمرض الذي يهدف الدواء إلى علاجه”.

الحبة الزرقاء تساعد على العيش لفترة أطول

وعلى العكس من ذلك، لم يتمكن الخبراء من تحديد السبب الدقيق الذي يجعل الحبة الزرقاء الصغيرة (الفياجرا) تساعد الناس على العيش لفترة أطول.

ومع ذلك، فقد أشاروا إلى الدراسات الحديثة التي سلطت الضوء على كيف يمكن أن يقلل السيلدينافيل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وكذلك أمراض القلب، باعتبارها عوامل محتملة.

وقد لوحظت فوائد مماثلة على طول العمر مع أتورفاستاتين ونابروكسين واستراديول أيضًا.

وكتب الفريق في نسخته الأولية: “هذه النتائج بأثر رجعي تتطلب مزيدًا من التحقيق في التجارب العشوائية المضبوطة”.

استخدم الباحثون بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة. وتراوحت أعمار المرضى بين 37 و73 عاما. وكان 46% منهم فقط من الرجال.

كان يجب أن يتم وصف الدواء لهم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل حتى يتم تضمينه في البيانات، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح عدد المرات التي يتناول فيها المرضى الدواء.

وتمت مطابقة المرضى واحدًا لواحد مع “المجموعة الضابطة” الذين لديهم نفس الظروف الصحية ولكنهم لا يتناولون نفس الدواء، مما سمح للعلماء بمقارنة أي اختلافات.

ولم يذكر الباحثون تفاصيل متوسط فترة السنوات التي تابعوا فيها المرضى في الدراسة.

وبينما نظر الباحثون في أدوية متعددة، فقد فحصوا فقط الرجال الذين وصف لهم دواء السيلدينافيل.

وقال الباحثون إنه من المستحيل تحديد ما إذا كان الأشخاص الأصحاء الذين يتناولون السيلدينافيل سيستمتعون بنفس التأثيرات التي تزيد من طول العمر والتي لوحظت في دراستهم.

كما لم يكن من الممكن تحديد سبب تناول المرضى للسيلدينافيل في المقام الأول.

استخدامات الفياجرا

على الرغم من شهرته كدواء للعجز الجنسي، يستخدم السيلدينافيل أيضًا من قبل الرجال والنساء الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الرئوي، وهو نوع من ارتفاع ضغط الدم في الشرايين التي تغذي الرئتين.

نفس العملية التي يزيد من خلالها الدواء من تدفق الدم إلى القضيب تعمل أيضًا على استرخاء الأوعية الدموية في الصدر للمساعدة في علاج الحالة.

وقال العلماء الذين يقفون وراء الدراسة أيضًا إن مجموعة البيانات لا تأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى التي ربما تكون قد عززت متوسط العمر المتوقع للمريض، مثل النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة.

أصبح السيلدينافيل دواءً لا يستلزم وصفة طبية في المملكة المتحدة في عام 2018.