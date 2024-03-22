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الباب مُغلق أمام زيدان لتدريب منتخب فرنسا.. وهذا ما قاله رئيس الاتحاد عنه؟!

بقلم
زين الدين زيدان

وطن- وجه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب دياللو، صدمة للمدرب زين الدين زيدان المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، الذي يطمح لتولي تدريب منصب تدريب منتخب فرنسا، خلفاً للمدرب الحالي ديدييه ديشامب.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب دياللو، بشأن تولي زين الدين زيدان تدريب منتخب فرنسا (الديوك) خلال الفترة القادمة، في مقابلة صحيفة نشرتها صحيفة “لوفيغار” الفرنسية، ” لا تساورني أي شكوك تجاه المدرب ديشامب، ولن أصدر أي أحكام مسبقة”.

زيدان وتدريب منتخب فرنسا

وتابع دياللو، ” التركيز في الوقت الحالي على تهيئة أفضل الظروف المناسبة للمدرب ديشامب واللاعبين ليعبر الفريق عن نفسه بقوة”.

وواصل، ” نحن أحد الفرق المرشحة للفوز باللقب، ويجب ألا نعطل آلة الانتصارات”.

المدرب زيدان
المدرب زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد
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أحد رموز الكرة الفرنسية

كما وأردف، ” زيدان أحد رموز الكرة الفرنسية، ونكن له التقدير والامتنان الكبير لما قدمه للشعب الفرنسي”.

وختم تصريحه، ” لدينا حالياً أفضل مدير فني في الكرة الفرنسية، وهو باقٍ في منصبه حتى عام 2026″.

وسيلتقي منتخب فرنسا أمام ألمانيا في مباراة ودية قوية وصعبة بين كلا المنتخبين، السبت، في إطار الاستعدادات لبطولة اليورو 2024 في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

يذكر بأن المدرب الفرنسي زيدان متاح في عالم التدريب، منذ رحيله عن فريق ريال مدريد في صيف عام 2021، رغم التقارير التي تؤكد انتظاره لتولي تدريب منتخب فرنسا، في ظل رفضه الكثير من العروض لتدريب العديد من الأندية الكبرى في القارة العجوز.

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