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إعلانات احتيالية باسم العلاج الطبيعي أدت لوفاة عمانيين في الهند والسلطنة تحذر مواطنيها

بقلم
إعلانات احتيالية باسم العلاج الطبيعي أدت لوفاة عمانيين في الهند والسلطنة تحذر مواطنيها

وطن – أصدرت قنصلية سلطنة عمان في مومباي، تحذيراً للمواطنين من حالات استغلال واحتيال في بعض المستشفيات ومراكز العلاج الطبيعي.

وجاء في بيان صدر عن القنصلية: “تجدد القنصلية العامة في مومباي بضرورة الاطلاع والالتزام بالإرشادات الواردة على موقعها الإلكتروني”.

وأضاف البيان: “نظراً لتلقي القنصلية عدة بلاغات من قبل المواطنين لتعرضهم لعمليات الاستغلال والاحتيال من قبل بعض المستشفيات ومراكز العلاج الطبيعي بالتواطؤ مع المترجمين مما أدى وللأسف إلى الإضرار المباشر بصحتهم وتعريض حياتهم للخطر”.

حالات استغلال أدت للوفاة

وأوضح بيان القنصلية عن حالات الاستغلال إلى أن بعضها أدى “إلى الوفيات فضلاً عن الزيادة والمبالغة في تكاليف العلاج”.

ونصحت السلطات “طالبي العلاج في الهند أخذ الحيطة والحذر وعدم الإنسياق خلف الإعلانات والحملات الدعاية بجميع انواعها والإبتعاد عن الوسطاء من المترجمين”.

كما دعا البيان “تحري الدقة في اختيار المستشفيات للعلاج والتأكد من تقديمها لخدماتها على أرض الواقع، والاطلاع على الخطة العلاجية الشاملة والاتفاق على تحديد سقف للتكلفة”.

وختم القنصلية بالقول: “التزاماً بخدمة المواطنين في الخارج فإن القنصلية العامة في مومباي الملحقية الصحية – ترحب بجميع استفساراتكم”.

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إعلانات احتيالية باسم العلاج الطبيعي أدت لوفاة عمانيين في الهند والسلطنة تحذر مواطنيها

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