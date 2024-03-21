نخبة الإماراتيين في معتقلات ابن زايد.. دعاة خلف القضبان يفتقدهم رمضان

وطن – تواصل سلطات محمد بن زايد إخفاء نخب الإماراتيين من دعاة يمضون شهر رمضان خلف القضبان بمعتقلات أبوظبي، إلى جانب أكاديميين وحقوقيين وقضاة ومعلمين وتعيد محاكمتهم بأساليب تثير انتقادات حقوقية متصاعدة.

ومنذ 11 عاماً تستمر أبوظبي في اعتقال عشرات المواطنين ولم يسلم من الاعتقال الدعاة وعلماء الدين الإسلامي الذين افتقدهم الإماراتيون في شهر رمضان المبارك.

ومن هؤلاء: “محمد الصديق، وعبدالسلام درويش، وأحمد السويدي، وعلي الحمادي” وكان لهؤلاء تأثير دعوي كبير في وسائل الإعلام قبل اعتقالهم عام 2012.

ويرفض نظام محمد بن زايد الإفراج عن هؤلاء المعتقلين في وقت تتعالى به الأصوات داخل الإمارات وتدعو لتفعيل الجانب الدعوي.

وتحذر العديد من الأوساط الإماراتية من تأثير المسلسلات على أخلاق المجتمع، ودعوتها إلى الانحلال.

إماراتيون يفتقدون علماء الدين

و حذر مواطنون ونخب إماراتية من خطورة مسلسلات رمضان التي تبث على وسائل وقنوات تلفزيونية خليجية رسمية.

#الامارات71 | #عاجل | 🇦🇪🇺🇳 الأمم المتحدة تعرب عن قلقها العميق إزاء التهم الجديدة الموجهة لـ 84 نشاطاً – غالبيتهم معتقلون – بسبب دعوتهم إلى إصلاحات عام 2011، ولازالوا معتقلين منذ ذلك الحين ويواجهون خطر السجن المؤبد أو الإعدام | #الإمارات #أبوظبي #الإمارات84 #الإمارات_84 pic.twitter.com/KhaWVf5K1o — الإمارات71 (@UAE71news) March 12, 2024

وأشار العديد من الإماراتيين في منصات التواصل إلى أن تلك الأعمال تتعمد الترويج للانحلال وهي أخطر بكثير من الانحلال الذي تحاول مسلسلات غربية تمريره للمجتمعات العربية المسلمة.

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وكان المحامي الإماراتي محمد إبراهيم البستكي قد شارك مقطعاً من مسلسل مصري وعلق عليه قائلاً: بكل قوة عين تقول حق أبوها و هو توه طالع من عملية: أنا حامل من حارس الشاليه حلمي”.

خلال الجلسة السابعة لمحاكمة #الإمارات84 أكد المتهمون أنهم معتقلون منذ تسعة أشهر في الحبس الانفرادي في سجون سرية مطالبين بتحويلهم من العزل الانفرادي إلى السجون العامة مع بداية شهر #رمضان المبارك pic.twitter.com/huP13pYk63 — الإمارات لحقوق الإنسان (@UAE_HumanRights) March 13, 2024

وعبر البستكي عن استغرابه من دعم أبوظبي لتلك الأعمال قائلاً “هل يمكن اعتبار تشجيع (تلك المسلسلات) ورسائل مبطنة للتمرد والانحلال فما أدري شو ممكن اعتبره”.

ويؤكد خليجيون أن الدراما العربية التي تعمل الحكومات على تمويلها باتت تلعب دوراً في التأثير على عقول ومفاهيم الشباب.

بكل قوة عين تقول حق أبوها و هو توه طالع من عملية:

أنا حامل من حارس الشاليه حلمي.

إذا ما كان هذا تشجيع ورسائل مبطنة للتمرد والانحلال فما أدري شو ممكن اعتبره pic.twitter.com/2GLPMY3gQE — المحامي محمد إبراهيم البستكي (@bastaki1976) March 20, 2024

ويطال تأثير تلك الأعمال الجميع سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً حسب المتابعين.

و يرى الكثيرون أن تلك الأعمال لم تعد تعبر عن واقع المجتمع الخليجي المحافظ فضلاً عن كونها تسهم في تعريته، وتعكس صورة مغلوطة عنه وأصبحت سبباً رئيسياً في ارتفاع نسبة الطلاق وبعض الجرائم المجتمعية.

وزجت سلطات محمد بن زايد عشرات معتقلي الرأي ضمن سجون أبوظبي من ضمنهم مجموعة “إمارات 94” وهي مجموعة مكونة من محامين وأكاديميين ورجال أعمال وحقوقيين من خيرة أبناء الإمارات.

لعنة الله علي #الإمارات قرن #الشيطان : على طريقة النظام المصري.. النائب العام الإماراتي، أمر في 6 يناير/كانون الثاني 2024 بإحالة 84 معتقلا إلى محكمة أمن الدولة لإعادة محاكمتهم بدعوى "إنشاء تنظيم سري"، رغم أنهم معتقلون بالفعل منذ 11 عاما بنفس التهمة. — Abdalgader Alhabrabi (@AAlhabrabi) January 12, 2024

وحُكم على مجموعة إمارات94 بمحاكمة جماعية بالسجن لمدة 10 سنوات في يوليو 2013 بتهم ملفقة منها التآمر لقلب نظام الحكم.

ورغم انتهاء محكومياتهم منذ نحو عامين، إلا أن سلطات محمد بن زايد لا تزال تبقيهم في سجونها وقررت إحالة 84 ناشطا منهم، في يناير الماضي، إلى محاكمة جديدة بتهم تتعلق “بالإرهاب”.