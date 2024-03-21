صحيفة كندية تسحب كاريكاتيراً فضح نتنياهو بعد تهديدات إسرائيلية وصلتها

وطن – سحبت صحيفة “لا برس” في مونتريال كاريكاتيراً بعد حديث عن تهديدات إسرائيلية تعرضت لها واتهامات بمعاداة السامية، وبعدما صوّرت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه مصاص دماء.

وأظهر الرسم الذي نشرته “لا برس” وهي صحيفة رقمية تصدر باللغة الفرنسية رئيس وزراء الاحتلال بأذنين مسنّنتين ومخالب.

وفي صورة تذكر بمصاص الدماء في فيلم “نوسفيراتو” لعام 1922 أظهر الكاريكاتير نتنياهو وهو يقف مرتديا معطفا طويلا على متن سفينة شراعية مع عبارة “نوسفينياهو في طريقه إلى رفح”.

"#لابرس"، مجلة كندية نشرت رسم كاريكاتير #لنتنياهو بأذنين مسنّنتين ومخالب وهو يقف مرتديا معطفا طويلا على متن سفينة شراعية في صورة تذكر #بمصاص_الدماء في فيلم "نوسفيراتو" لعام 1922.

وكتبت تحت الرسم عبارة "نوسفينياهو في طريقه إلى رفح".#الف_تحية pic.twitter.com/xBzBIFX4gu — Jeff zayat (@JeffZayat) March 21, 2024

واعتذرت رئيسة تحرير الصحيفة وقالت إن الرسم الكاريكاتوري كان يهدف إلى انتقاد الحكومة الإسرائيلية وليس الشعب اليهودي، ما أثار الحديث عن تهديدات تشبه تهديدات المافيا تعرضت لها الصحيفة.

حذف واعتذار!

وبحلول منتصف اليوم، أزيل الرسم الكاريكاتوري وأصدرت صحيفة “لا برس” اعتذاراً عبر رئيسة تحريرها ستيفاني غرامون التي ذكرت أن الرسم الكاريكاتوري كان يهدف إلى انتقاد الحكومة الإسرائيلية “وليس الشعب اليهودي”، مضيفة “لم تكن نيتنا أبدا الترويج لمعاداة السامية أو الصور النمطية المسيئة”.

صحيفة لابرس الفرنسية تنشر كاريكاتير للنتن ياهو

فيعترض الاوس اخ واعوانهم فتضطر الصحيفة لسحب ابداعها المسيء للنتن.

السؤال،

اذا مانشرت اي صحيفة عاهرة ماقد يسيء

للنبي هل ستخضع لنفس المعايير

ام انكم ستظلون ولاد و س خة pic.twitter.com/KZ0ZnJQ5a2 — جحا (@flDiGqWkicSvWdH) March 21, 2024

وانتقد سياسيون كنديون وزعماء يهود وآخرون الرسم الكاريكاتوري، بمن فيهم رئيس الوزراء جاستن ترودو الذي وصفه بأنه “مثير للاشمئزاز”. ووصف ترودو “التلميحات إلى معاداة السامية وترديد استعارات مماثلة أمر غير مقبول”.

سحبت صحيفة لابرس الكندية كاريكاتير للارهاب نات ن ياهو على انه مصاص دماء من فيلم الماني قديم .. و قد اعتذرت الصحيفة على نشر هذا التشبيه الحقيقي خوفا من اتهامها بالمعاداة للسامية بدل ان تصر على انه مرتكب لجرائم ابادة جماعية لأهل #غزة pic.twitter.com/wnGLwJ2qio — Abou salah (@zediksalah85) March 21, 2024

وبعد الحرب إسرائيلية الوحشية والحديث هجوم على مدينة رفح، تصاعد القلق والغضب في الأوساط الغربية ووفق وزارة الصحة في غزة، استشهد أكثر 31 ألف فلسطيني حتى الآن في الهجوم الذي شنته إسرائيل على القطاع.