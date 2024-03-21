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شاب في جنين يعدم شقيقه بعد اكتشاف تخابره مع الاحتلال (شاهد)

بقلم
إعدام عميل في جنين

وطن – أقدم فلسطيني، على اغتيال شقيقه العميل بعد تخابره مع جيش الاحتلال، وتسهيله استهداف المقاومين في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وبثت وسائل إعلام وناشطون فلسطينيون، مشاهد مصورة لاقتياد العميل الذي كان زيًّا أحمر اللون، المميِّز لمن يتم إعدامهم، لتنفيذ العملية.

ووثّقت المشاهد التي بثها الإعلام الفلسطيني لحظات إطلاق النار على العميل المتخابر.

https://x.com/Alaqsavoice_Brk/status/1770635961388368310?s=20

كما انتشرت في وقت لاحق، لقطات مصورة لجثة العميل ملقاة على الأرض.

في الوقت نفسه، انتشر مقطع فيديو لسيدة قيل إن ابنها استشهد بعدما أبلغ العميل عنه لجيش الاحتلال.

وقالت السيدة في لحظة تأثر: “الله ينتقم منه”، في إشارة إلى العميل المتخابر، فيما ردَّ الحاضرون بهتاف “افرحي يا أم الشهيد”.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية أنّ العميل كان قد تسبب في قتل 3 من الشبان المحسوبين على الفصائل المقاومة في جنين، بعد التخابر مع الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

شهداء جنين
شهداء جنين الثلاثة الذين قتلتهم إسرائيل في قصف سيارتهم امس في جنين

ويتواصل تسجيل الشهداء في مدينة ومخيم جنين من جراء الاعتداءات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يتخللها من مواجهات مع الفلسطينيين.

تصعيد في الاعتداءات الإسرائيلية

وأسفر هذه الاعتداءات عن مواجهات مع فلسطينيين، خلّفت 435 شهيداً، ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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