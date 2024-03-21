شاب في جنين يعدم شقيقه بعد اكتشاف تخابره مع الاحتلال (شاهد)

وطن – أقدم فلسطيني، على اغتيال شقيقه العميل بعد تخابره مع جيش الاحتلال، وتسهيله استهداف المقاومين في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وبثت وسائل إعلام وناشطون فلسطينيون، مشاهد مصورة لاقتياد العميل الذي كان زيًّا أحمر اللون، المميِّز لمن يتم إعدامهم، لتنفيذ العملية.

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مقاومون فلسطينيون يعدمون عميلا للاحتلال في مخيم جنين قبل قليل pic.twitter.com/bgxyUxe6Ll — صُهيب العصا SUHEIB ALASSA (@SuAlassa) March 21, 2024

ووثّقت المشاهد التي بثها الإعلام الفلسطيني لحظات إطلاق النار على العميل المتخابر.

https://x.com/Alaqsavoice_Brk/status/1770635961388368310?s=20

كما انتشرت في وقت لاحق، لقطات مصورة لجثة العميل ملقاة على الأرض.

جثة الجاسوس الذي تم إعدامه على يد شقيقه في جنين… pic.twitter.com/W9NfptibBL — خبرني Khaberni (@khaberni) March 21, 2024

في الوقت نفسه، انتشر مقطع فيديو لسيدة قيل إن ابنها استشهد بعدما أبلغ العميل عنه لجيش الاحتلال.

وقالت السيدة في لحظة تأثر: “الله ينتقم منه”، في إشارة إلى العميل المتخابر، فيما ردَّ الحاضرون بهتاف “افرحي يا أم الشهيد”.

لحظة مشاهدة والدة أحد شهداء جنين لجثة العميل الذي تسبب باغتيال ابنها pic.twitter.com/n3Jj4jydC0 — خبرني Khaberni (@khaberni) March 21, 2024

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية أنّ العميل كان قد تسبب في قتل 3 من الشبان المحسوبين على الفصائل المقاومة في جنين، بعد التخابر مع الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

ويتواصل تسجيل الشهداء في مدينة ومخيم جنين من جراء الاعتداءات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يتخللها من مواجهات مع الفلسطينيين.

تصعيد في الاعتداءات الإسرائيلية

وأسفر هذه الاعتداءات عن مواجهات مع فلسطينيين، خلّفت 435 شهيداً، ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.