الرئيسية » الهدهد » السيسي يثير جدلا: “كل نقطة دم وكل خراب أنا سببه هتحاسب عليه” (فيديو)

السيسي يثير جدلا: “كل نقطة دم وكل خراب أنا سببه هتحاسب عليه” (فيديو)

بقلم
السيسي يثير جدلا: "كل نقطة دم وكل خراب أنا سببه هتحاسب عليه"

وطن – عاد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لإثارة الجدل مجددا بتصريحاته الغريبة وآخرها اليوم، الخميس، خلال كلمته باحتفالية يوم المرأة المصرية.

وتطرق السيسي خلال حديثه لعدة مواضيع عن المرأة وأصر كعادته على حشو خطابه بجمل غريبة، يحاول فيها تبرير موقفه والوضع الكارثي الذي أوصل له البلاد على كافة الأصعدة بسبب سياساته القمعية والفردية الفاشلة.

وبشكل مفاجئ خلال حديثه وبدون مناسبة أخذ الرئيس المصري يبرر ما فعله قبل سنوات من انقلاب عسكري وما تلاه من سياسات خربت الدولة تماما.

وقال: “نحن نطفئ الحرائق ولا نشعلها وإحنا هنقابل ربنا بكده، الناس مش واخدة بالها، لا ده حساب مظبوط، كل نقطة دم أنا سببها وكل خراب أن سببه هتحاسب عليه”.

واستطرد السيسي دون الكشف عمن يقصد بحديثه: “اللي هاجمني في 2013 و2014 وحتى سنتين فاتوا أنا مكنتش بادي بالعدوان أبدا هما اللي بيهاجموا.. هل كنت هضيع الـ100 مليون؟ وهما بيدمروا الكنائس والمساجد ومستقبل دولة، ربنا حكيم وعليم”.

وضمن مغازلة لفئة النساء في المجتمع ومحاولة كسبها، ورغم أن معتقلات السيسي تضم عدد كبير من المعارضات قال الرئيس المصري: “المرأة المصرية تحمل هموم الوطن على عاتقها، ومحمور أساسي لأمن واستقرار المجتمع والوطن، وتسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين الصبر والكفاح، ومنبع العطاء وقت المحن ودرع واقية للوطن”.

كما تطرق للحديث عن حرب غزة وقال: “بخصوص الأزمات الخارجية نحن نطفئ الحرائق ولا نشعلها وهنقابل ربنا بكدة، وبنتحرك بكل جهد لحل المسألة في غزة ووقف إطلاق النار وإعمار لغزة وحل دائم للأمر”.

  • اقرأ أيضا:
قصة 12 مليار دولار سرقها السيسي من المنح السعودية و”شتيمة” ولي العهد له (فيديو)

قد يعجبك أيضاً

السيسي يثير جدلا: "كل نقطة دم وكل خراب أنا سببه هتحاسب عليه"

السيسي يثير جدلا: “كل نقطة دم وكل خراب أنا سببه هتحاسب عليه” (فيديو)

الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت

أحمد رفعت يستعيد وعيه بشكل كامل.. طبيب نادي فيوتشر يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للاعب (فيديو)

مانشستر سيتي

مانشستر سيتي وتشيلسي مهددان بالطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز.. ما القصة!

مسجد باب السلام في سلطنة عمان

مسجد في عمان يتحدى النماذج التقليدية بتصميم لزيادة الخشوع في الصلاة “فيديو”

أسد في القاهرة الجديدة

أسد في القاهرة الجديدة والأهالي يُمسكون به.. فيديو يثير ضجة بمصر

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والفيفا

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يُطالب “الفيفا” بتوجيه عقوبات للأندية والمنتخبات الإسرائيلية

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior