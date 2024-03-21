السيسي يثير جدلا: “كل نقطة دم وكل خراب أنا سببه هتحاسب عليه” (فيديو)

وطن – عاد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لإثارة الجدل مجددا بتصريحاته الغريبة وآخرها اليوم، الخميس، خلال كلمته باحتفالية يوم المرأة المصرية.

وتطرق السيسي خلال حديثه لعدة مواضيع عن المرأة وأصر كعادته على حشو خطابه بجمل غريبة، يحاول فيها تبرير موقفه والوضع الكارثي الذي أوصل له البلاد على كافة الأصعدة بسبب سياساته القمعية والفردية الفاشلة.

وبشكل مفاجئ خلال حديثه وبدون مناسبة أخذ الرئيس المصري يبرر ما فعله قبل سنوات من انقلاب عسكري وما تلاه من سياسات خربت الدولة تماما.

وقال: “نحن نطفئ الحرائق ولا نشعلها وإحنا هنقابل ربنا بكده، الناس مش واخدة بالها، لا ده حساب مظبوط، كل نقطة دم أنا سببها وكل خراب أن سببه هتحاسب عليه”.

واستطرد السيسي دون الكشف عمن يقصد بحديثه: “اللي هاجمني في 2013 و2014 وحتى سنتين فاتوا أنا مكنتش بادي بالعدوان أبدا هما اللي بيهاجموا.. هل كنت هضيع الـ100 مليون؟ وهما بيدمروا الكنائس والمساجد ومستقبل دولة، ربنا حكيم وعليم”.

وضمن مغازلة لفئة النساء في المجتمع ومحاولة كسبها، ورغم أن معتقلات السيسي تضم عدد كبير من المعارضات قال الرئيس المصري: “المرأة المصرية تحمل هموم الوطن على عاتقها، ومحمور أساسي لأمن واستقرار المجتمع والوطن، وتسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين الصبر والكفاح، ومنبع العطاء وقت المحن ودرع واقية للوطن”.

🔴 رغم تكراره الادعاء بالاهتمام بالنساء وسعيه لتقديم امتيازات لهن.. لم تعاني النساء كما عانين طوال عهد السيسي، إذ اعتبرهُن الحلقة الأضعف في سلسلة معارضيه: 📌 فتيات وسيدات وعجائز، مورست عليهن كل الانتهاكات، بداية من الاختفاء القسري والحبس المُطول. 📌 كما تعرضت آلاف المعتقلات… pic.twitter.com/VisrCs5Ese — حقهم – TheirRight (@TheirRightAR) March 21, 2024

كما تطرق للحديث عن حرب غزة وقال: “بخصوص الأزمات الخارجية نحن نطفئ الحرائق ولا نشعلها وهنقابل ربنا بكدة، وبنتحرك بكل جهد لحل المسألة في غزة ووقف إطلاق النار وإعمار لغزة وحل دائم للأمر”.