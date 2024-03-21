الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يُطالب “الفيفا” بتوجيه عقوبات للأندية والمنتخبات الإسرائيلية

وطن- طالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، نظيره اتحاد الفيفا لكرة القدم “الفيفا”، بتوجيه عقوبات ضد الأندية والمنتخبات الإسرائيلية، نتيجة انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المتواصلة على فلسطين وغزة على وجه الخصوص للشهر السادس على التوالي.

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة ” الفيس بوك”، ” إن المقترح تم تأييده من قبل ستة اتحادات أعضاء أرسلته في ال11 من شهر مارس الجاري، من أجل وضعه على جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر في بانكوك بالعاصمة التايلاندية في ال17 من شهر مايو المقبل”.

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والفيفا

وتابع بيان اتحاد الفيفا، ” لقد ارتقى 99 لاعباً فلسطينياً منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى جانب تدمير كافة مرفق كرة القدم”.

وواصل، “يجب على الفيفا التصدي دون تأخير للانتهاكات المستمرة لأنظمة الاتحاد من قبل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، والمتمثل في إدراج فرق كرة قدم موجودة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية ضمن الدوري الإسرائيلي، وهي أراضي ينتمي لها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم”.

اقرأ أيضاً:

انتهاكات قوانين الفيفا

وختم البيان، ” هذا الدمج يعترف صراحة باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المقامة عليها المستوطنات ويعد انتهاكاً للعديد من القوانين المنصوص عليها من قبل اتحاد الفيفا، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي والتزامات الفيفا”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قدم دمر المنشآت والملاعب الرياضية خلال الحرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي، إلى جانب ارتقاء العشرات من اللاعبين من مختلف المجالات شهداء، فيما لا يزال آخرين في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة بفعل القصف العشوائي حتى يومنا هذا.

🚨 الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يقدم طلبا رسميا للفيفا لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية.

التفاصيل في الموقع الإلكتروني: https://t.co/t6r8UhV53Z@FIFAcom @fifacom_ar pic.twitter.com/LER899Fj9L — الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (@PSFA28) March 19, 2024

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتقى أكثر من 31 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 70 ألف آخرين بجراح مختلفة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر الماضي وحتى هذه اللحظة.